Ganador de elecciones en Países Bajos pacta gobierno en minoría

El centrista neerlandés Rob Jetten afirmó el viernes haber acordado formar un gabinete en minoría con dos partidos de centroderecha casi tres meses después de su sorpresiva victoria en las elecciones.

El partido D66 de Jetten ganó los comicios del 29 de octubre, con una corta ventaja sobre el partido de extrema derecha PVV de Geert Wilders, que quedó en segundo lugar, en una votación seguida de cerca en todo Europa.

Pero la fragmentación de la política neerlandesa exige meses de negociaciones entre partidos, y Jetten no obtuvo suficientes escaños en el Parlamento para formar su coalición preferida.

Tras semanas de conversaciones, anunció que formaría gobierno con los liberales del VVD y el partido de centroderecha CDA.

"Queremos un gabinete rápidamente, con un programa de gobierno ambicioso que también pueda ser estable", declaró Jetten a los periodistas tras una reunión en una casa de campo.

"Vemos una verdadera oportunidad de forjar cooperación con el Parlamento con estos tres partidos", añadió el dirigente de 38 años.

En conjunto, las tres formaciones obtuvieron 66 escaños, muy por debajo de la mayoría en el Parlamento neerlandés de 150 miembros.

Jetten señaló que el trío se reunirá en las próximas semanas con líderes de otros partidos con el objetivo de alcanzar "entendimientos" sobre cuestiones clave que la coalición quiere sacar adelante en el Parlamento.