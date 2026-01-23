Ganadoras de Copa de Campeones recibirán el mayor premio en dinero del fútbol femenino de clubes

23 ene (Reuters) - Las ganadoras de la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina recibirán US$2,3 millones, el mayor pago jamás concedido en el fútbol femenino de clubes, informó el viernes la FIFA.

La Copa de Campeones Femenina, precursora del Mundial de Clubes femenino que se pondrá en marcha en 2028, celebrará sus semifinales el miércoles en Londres. El Corinthians brasileño se enfrentará al Gotham FC estadounidense, y el Arsenal inglés al AS FAR marroquí. La final y el partido por el tercer puesto tendrán lugar el 1 de febrero.

"Los subcampeones ganarán un millón de dólares por llegar al encuentro decisivo en el estadio del Arsenal", declaró la FIFA en un comunicado. "Además del premio en metálico concedido a los finalistas, los dos equipos que se despidan en semifinales recibirán US$200.000 cada uno en concepto de primas de participación".

La FIFA aplazó la versión inaugural del Mundial de Clubes femenino a 2028, en lugar de su fecha original de marzo de este año, para dar a las partes interesadas más tiempo para prepararse y dar a las jugadoras un respiro en un calendario ya de por sí condensado.

La Copa de Campeones Femenina, en la que participan los monarcas continentales de Asia, Europa, África, Norteamérica, Sudamérica y Oceanía, comenzó el año pasado. Arsenal, Gotham y Corinthians se clasificaron directamente para semifinales. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru, editado en español por Javier Leira)