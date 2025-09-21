LA NACION

Ganadores del Balón de Oro antes de la edición 2025

Este es el palmarés completo del Balón de Oro, antes de la entrega del prestigioso premio.

Este es el palmarés completo del Balón de Oro, antes de la entrega del prestigioso premio este lunes en París:

. Balón de Oro femenino:

2018: Ada Hegerberg (NOR)

2019: Megan Rapinoe (USA)

2020: no atribuido debido al Covid

2021: Alexia Putellas (ESP)

2022: Alexia Putellas (ESP)

2023: Aitana Bonmatí (ESP)

2024: Aitana Bonmatí (ESP)

. Balón de Oro masculino:

1956: Stanley Matthews (ENG)

1957: Alfredo Di Stéfano (ESP)

1958: Raymond Kopa (FRA)

1959: Alfredo Di Stéfano (ESP)

1960: Luis Suárez (ESP)

1961: Omar Sivori (ITA)

1962: Josef Masopust (CZE)

1963: Lev Yachine (URSS)

1964: Denis Law (SCO)

1965: Eusebio (POR)

1966: Bobby Charlton (ENG)

1967: Florian Albert (HUN)

1968: George Best (NIR)

1969: Gianni Rivera (ITA)

1970: Gerd Müller (GER)

1971: Johan Cruyff (NED)

1972: Franz Beckenbauer (GER)

1973: Johan Cruyff (NED)

1974: Johan Cruyff (NED)

1975: Oleg Blokhine (URSS)

1976: Franz Beckenbauer (GER)

1977: Alan Simonsen (DEN)

1978: Kevin Keegan (ENG)

1979: Kevin Keegan (ENG)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (GER)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (GER)

1982: Paolo Rossi (ITA)

1983: Michel Platini (FRA)

1984: Michel Platini (FRA)

1985: Michel Platini (FRA)

1986: Igor Belanov (URSS)

1987: Ruud Gullit (NED)

1988: Marco van Basten (NED)

1989: Marco van Basten (NED)

1990: Lothar Matthäus (GER)

1991: Jean-Pierre Papin (FRA)

1992: Marco van Basten (NED)

1993: Roberto Baggio (ITA)

1994: Hristo Stoïchkov (BUL)

1995: George Weah (LBR)

1996: Matthias Sammer (GER)

1997: Ronaldo (BRA)

1998: Zinédine Zidane (FRA)

1999: Rivaldo (BRA)

2000: Luis Figo (POR)

2001: Michael Owen (ENG)

2002: Ronaldo (BRA)

2003: Pavel Nedved (CZE)

2004: Andrei Shevchenko (UKR)

2005: Ronaldinho (BRA)

2006: Fabio Cannavaro (ITA)

2007: Kaká (BRA)

2008: Cristiano Ronaldo (POR)

2009: Lionel Messi (ARG)

2010: Lionel Messi (ARG)

2011: Lionel Messi (ARG)

2012: Lionel Messi (ARG)

2013: Cristiano Ronaldo (POR)

2014: Cristiano Ronaldo (POR)

2015: Lionel Messi (ARG)

2016: Cristiano Ronaldo (POR)

2017: Cristiano Ronaldo (POR)

2018: Luka Modric (CRO)

2019: Lionel Messi (ARG)

2020: no atribuido debido al Covid

2021: Lionel Messi (ARG)

2022: Karim Benzema (FRA)

2023: Lionel Messi (ARG)

2024: Rodri Hernández (ESP)

