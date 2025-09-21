Ganadores del Balón de Oro antes de la edición 2025
Este es el palmarés completo del Balón de Oro, antes de la entrega del prestigioso premio.
. Balón de Oro femenino:
2018: Ada Hegerberg (NOR)
2019: Megan Rapinoe (USA)
2020: no atribuido debido al Covid
2021: Alexia Putellas (ESP)
2022: Alexia Putellas (ESP)
2023: Aitana Bonmatí (ESP)
2024: Aitana Bonmatí (ESP)
. Balón de Oro masculino:
1956: Stanley Matthews (ENG)
1957: Alfredo Di Stéfano (ESP)
1958: Raymond Kopa (FRA)
1959: Alfredo Di Stéfano (ESP)
1960: Luis Suárez (ESP)
1961: Omar Sivori (ITA)
1962: Josef Masopust (CZE)
1963: Lev Yachine (URSS)
1964: Denis Law (SCO)
1965: Eusebio (POR)
1966: Bobby Charlton (ENG)
1967: Florian Albert (HUN)
1968: George Best (NIR)
1969: Gianni Rivera (ITA)
1970: Gerd Müller (GER)
1971: Johan Cruyff (NED)
1972: Franz Beckenbauer (GER)
1973: Johan Cruyff (NED)
1974: Johan Cruyff (NED)
1975: Oleg Blokhine (URSS)
1976: Franz Beckenbauer (GER)
1977: Alan Simonsen (DEN)
1978: Kevin Keegan (ENG)
1979: Kevin Keegan (ENG)
1980: Karl-Heinz Rummenigge (GER)
1981: Karl-Heinz Rummenigge (GER)
1982: Paolo Rossi (ITA)
1983: Michel Platini (FRA)
1984: Michel Platini (FRA)
1985: Michel Platini (FRA)
1986: Igor Belanov (URSS)
1987: Ruud Gullit (NED)
1988: Marco van Basten (NED)
1989: Marco van Basten (NED)
1990: Lothar Matthäus (GER)
1991: Jean-Pierre Papin (FRA)
1992: Marco van Basten (NED)
1993: Roberto Baggio (ITA)
1994: Hristo Stoïchkov (BUL)
1995: George Weah (LBR)
1996: Matthias Sammer (GER)
1997: Ronaldo (BRA)
1998: Zinédine Zidane (FRA)
1999: Rivaldo (BRA)
2000: Luis Figo (POR)
2001: Michael Owen (ENG)
2002: Ronaldo (BRA)
2003: Pavel Nedved (CZE)
2004: Andrei Shevchenko (UKR)
2005: Ronaldinho (BRA)
2006: Fabio Cannavaro (ITA)
2007: Kaká (BRA)
2008: Cristiano Ronaldo (POR)
2009: Lionel Messi (ARG)
2010: Lionel Messi (ARG)
2011: Lionel Messi (ARG)
2012: Lionel Messi (ARG)
2013: Cristiano Ronaldo (POR)
2014: Cristiano Ronaldo (POR)
2015: Lionel Messi (ARG)
2016: Cristiano Ronaldo (POR)
2017: Cristiano Ronaldo (POR)
2018: Luka Modric (CRO)
2019: Lionel Messi (ARG)
2020: no atribuido debido al Covid
2021: Lionel Messi (ARG)
2022: Karim Benzema (FRA)
2023: Lionel Messi (ARG)
2024: Rodri Hernández (ESP)
