Ganadores y perdedores de una temporada de Fórmula 1 palpitante

Los ganadores y los perdedores de una temporada 2025 de Fórmula 1 palpitante, decidida este domingo en Abu Dabi con el título de Lando Norris.

LOS GANADORES:

. McLaren, título in extremis

Hubo momentos en los que parecía que McLaren, que había diseñado el mejor y más consistente coche, estaba haciendo todo lo posible por entregar un quinto título mundial a Max Verstappen, especialmente cuando los coches de Lando Norris y Oscar Piastri fueron descalificados por una infracción técnica en Las Vegas.

Ese error se agravó una semana después cuando no entraron a boxes con el resto en Catar, costándole a Piastri una victoria en la carrera y quedar muy cerca del título.

Pero mantuvieron la calma y con el tercer puesto de Norris en Abu Dabi lograron su 13º título de pilotos y el primero desde Lewis Hamilton en 2008.

Ya habían galopado hacia el título de constructores por segundo año consecutivo con seis carreras por disputar y finalmente terminaron con 833 puntos, 364 por delante de Mercedes.

- Verstappen, ya una leyenda -

Aunque no ganó un quinto título mundial consecutivo, Max Verstappen salió de la temporada con su reputación fortalecida después de mantener una asombrosa batalla en solitario y en inferioridad de condiciones contra los poderosos McLaren de Piastri y Norris.

Con un coche peor, el neerlandés luchó y peleó... Y en ocasiones simplemente superó a sus rivales por astucia.

Se descartó de la lucha por el título cuando estaba a más de 100 puntos de diferencia y, sin embargo, se colocó en posición de competir por la corona el último fin de semana y acabó el campeonato con más victorias que nadie (8).

A menudo percibido como brusco y arrogante, el tono de Verstappen cambió durante la temporada, quizás como resultado de convertirse en padre en mayo.

No todos lo apreciarán, pero cualquiera en la F1 sabe que ahora, si no lo era ya, se encuentra entre los más grandes de todos los tiempos.

- Los mejores novatos -

De los seis novatos que comenzaron la temporada 2025, tres finalizan con sobresaliente.

Kimi Antonelli tuvo el privilegio de conducir un Mercedes, pero a pesar de una racha con muchos errores, cuando golpeó a Verstappen en Austria y a Charles Leclerc en Zandvoort, tuvo una sólida primera temporada.

En Miami, su pole en el esprint lo convirtió en el piloto más joven en lograr el mejor tiempo en la clasificación en la historia de la F1, con solo 18 años y 251 días.

Isack Hadjar, que solo cumplió 21 años en septiembre, firmó 10 carreras entre los 10 primeros, incluido su primer podio cuando terminó tercero en los Países Bajos.

Su rendimiento le ha permitido lograr el ascenso del equipo junior de Racing Bulls a compartir garaje con Verstappen en Red Bull la próxima temporada.

Además, Oliver Bearman mostró una gran velocidad a una vuelta con Haas y superó a su compañero de equipo Esteban Ocon en puntuación en el campeonato (42 por 38).

Llegar a la Q3 en su primera carrera en Suzuka y terminar cuarto en México fueron los momentos destacados de una temporada que promete mucho en los próximos años.

- Cadillac, made in USA -

Con todo respeto a Haas, que tuvo una temporada respetable, nada ilustra mejor el automovilismo de Estados Unidos que Cadillac.

La llegada del legendario fabricante al Mundial la próxima temporada es un gran impulso para la Fórmula 1 en Estados Unidos.

¿Competirá por los títulos? No, pero con Sergio Pérez y Valtteri Bottas al volante, al menos deberían tener una sólida primera temporada.

- Fórmula Uno, éxito en el cine -

Curiosamente, el interés por este deporte ha crecido aún más este año y no sólo por el suspense en la pista, sino por el documental de Netflix Drive to Survive y el estreno en junio de la película de Brad Pitt F1 The Movie.

Dirigida por Joseph Kosinski, conocido por Top Gun, y producida por Jerry Bruckheimer con una significativa contribución del coproductor Lewis Hamilton, la película llegó rugiendo a las pantallas y la gente pagó buen dinero para verla.

De hecho ya ha recaudado más de 600 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la película más taquillera de la destacada carrera de Pitt.

LOS PERDEDORES:

- Hamilton, brillo y decepción -

La Fórmula 1 vibró cuando Lewis Hamilton sorprendió a la parrilla la temporada pasada al anunciar su salida de Mercedes y su traslado a Ferrari.

Se suponía que era el matrimonio perfecto en la F1, pero la temporada fue un calvario para la superestrella británica, que se tuvo que conformar únicamente con la victoria en el esprint de China, sin subir al podio.

Lo reconoció Hamilton después del Gran Premio de Las Vegas: "Me siento terrible, terrible. Ha sido la peor temporada de mi vida".

En su defensa, el coche Ferrari no ha dado la talla durante toda la temporada, con Leclerc también sin un solo podio en toda la temporada.

El duro año de Hamilton ha dejado al paddock preguntándose si el siete veces campeón mundial, que ahora tiene 40 años, se está acercando al final de su gloriosa carrera.

- Verstappen, sin un compañero fiable -

Mientras Verstappen ha finalizado con sobresaliente, Red Bull sigue teniendo problemas con su segundo coche.

Liam Lawson comenzó la temporada como compañero de Verstappen, pero inmediatamente tuvo dificultades, clasificándose último tanto para el esprint como para la carrera en China.

Después de dos carreras fue degradado a Racing Bulls con el más experimentado Yuki Tsunoda tomando su plaza.

Debería haber sido un momento de avance para el piloto japonés, pero solo logró finalizar en seis ocasiones entre los 10 primeros y nunca amenazó el podio, perdiendo finalmente su asiento para el próximo año ante Hadjar.

Red Bull terminó tercero en el campeonato de constructores debido a la soledad de Verstappen.

- Colapinto, ni un solo punto -

Pese a su gran debut el año pasado con Williams, el argentino Franco Colapinto se quedó sin volante para esta temporada, pero tras solo cinco carreras sustituyó a Jack Doohan como segundo piloto de Alpine.

El argentino de 22 años no ha parecido en ningún momento estar cómodo con el Alpine, el peor coche de la parrilla en 2025, y ha cerrado el campeonato como uno de los dos pilotos que no ha logrado puntuar... el otro es Doohan.

La única buena noticia para Colapinto es que tiene confirmada su plaza en Alpine para el próximo año, en el que se estrena un reglamento técnico con el que la escudería francesa espera mejorar su rendimiento.

bur/pm/mcd