Ganancia de adm aumenta en segundo trimestre por fuerte demanda de granos

27 jul (Reuters) - Archer-Daniels-Midland Co reportó el martes un aumento de casi 52% de sus utilidades, ya que los elevados volúmenes de exportaciones de granos y los márgenes de procesamiento de oleaginosas mejoraron el negocio central agroindutrial del operador estadounidense.

El levantamiento de las restricciones por la pandemia debería beneficiar a compañías como ADM y a sus rivales Bunge Ltd, Cargill Inc y Louis Dreyfus Co, los cuatro intermediarios de granos más importantes de mundo.

Las ganancias netas atribuibles a ADM subieron a 712 millones de dólares, o 1,26 dólares por acción, en los tres meses que finalizaron el 30 de junio. Eso se compara con una utilidad de 469 millones de dólares, o 84 centavos de dólar por papel, reportados en el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos de ADM en el segundo trimestre escalaron en 40,5% a 22.920 millones de dólares, por encima de las estimaciones de Wall Street de 18.640 millones de dólares, de acuerdo a Refinitiv IBES. (Reporte de Arunima Kumar en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo)

Reuters