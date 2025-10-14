Ganancia de Citigroup sube pese a pérdidas por venta de parte de Banamex en México

Por Tatiana Bautzer y Pritam Biswas

14 oct (Reuters) - Citigroup reportó un aumento de sus ganancias en el tercer trimestre, ya que todas sus divisiones obtuvieron ingresos récord y pese a que reconoció pérdidas por la venta de una parte de Banamex en México.

Citi y sus competidores se beneficiaron de un resurgimiento de la actividad en el tercer trimestre, ya que las empresas cerraron grandes negocios, a pesar de la incertidumbre sobre las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La ganancia neta en el trimestre reportado subió un 16%, a US$3800 millones, en comparación con un año antes, y la utilidad por acción creció un 23%, a US$1,86.

El aumento de las ganancias se dio pese a que Citi asumió una pérdida de US$726 millones por la venta de una participación del 25% en su filial mexicana Banamex.

Citi anunció el mes pasado que vendería una participación del 25% de su unidad minorista Banamex al multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo, presidente del operador aeroportuario ASUR, por unos US$2300 millones.

La venta provocó una amortización de US$726 millones que redujo los beneficios del banco en el tercer trimestre.

El banco tenía previsto realizar una oferta pública de venta del resto de la unidad, había dicho entonces. Sin embargo, por sorpresa, el conglomerado mexicano de minería y transporte Grupo México hizo una oferta no solicitada de US$9300 millones por Banamex.

Citi rechazó la oferta la semana pasada.

El banco había comprado Banamex en una operación por US$12.500 millones en 2001.

La presidenta ejecutiva Jane Fraser decidió venderlo así como otros negocios en el extranjero, pero Citi tuvo dificultades para encontrar un comprador después de que las conversaciones con Grupo México fracasaron en 2023. (Reporte de Tatiana Bautzer en Nueva York y Pritam Biswas en Bengaluru, edición en español de Javier López de Lérida)