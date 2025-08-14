Ganancia de gigante forestal Copec cae pese a que ingresos superan previsiones

SANTIAGO, 14 ago (Reuters) - El conglomerado industrial chileno Empresas Copec reportó el jueves una ganancia de US$228 millones en el segundo trimestre, una baja del 21% interanual.

Copec dijo que en lo que va del año ha tenido un beneficio de US$437 millones.

La compañía sostuvo que el resultado supera en un 9,6% al de los tres primeros meses de 2025, pero es un 15,3% menor al de la primera mitad de 2024.

El reporte mostró que los ingresos bajaron un 1%, a US$7180 millones.

Los ingresos de la empresa, que posee un gran negocio forestal, así como operaciones de distribución de combustible, minería y pesca, superaron con creces las previsiones de los analistas encuestados por LSEG, que habían pronosticado solo US$6840 millones.

Los beneficios se situaron en línea con las estimaciones.

En tanto, Copec dijo que tuvo un Ebitda de 712 millones en el segundo trimestre y de 1489 millones en el primer semestre. Ambas cifras se ubicaron aproximadamente un 7% por debajo de las del mismo período de 2024. (Reporte de Javier Leira en Santiago y Sarah Morland en Ciudad de México Editado por Javier López de Lérida)