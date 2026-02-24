Ganancia de MercadoLibre incumple estimaciones, pero ingresos superan expectativas

SAO PAULO, 24 feb (Reuters) - MercadoLibre informó el martes de una caída del 12,5% de sus ganancias trimestrales, incumpliendo las proyecciones de los analistas, debido al impacto de las inversiones en crédito y logística de la empresa de comercio electrónico, aunque los ingresos superaron las estimaciones, impulsados por los negocios en Brasil y México.

MercadoLibre, que tiene su sede en Uruguay y que opera una plataforma de comercio electrónico y la firma de tecnología financiera Mercado Pago en Latinoamérica, reportó una utilidad neta de US$559 millones para el trimestre octubre-diciembre. Analistas encuestados por LSEG esperaban una ganancia de US$587 millones.

Las acciones de la empresa subían un 7% en las operaciones posteriores al cierre y tras la entrega de resultados.

El vicepresidente senior de relaciones con inversionistas de MercadoLibre, Leandro Cuccioli, dijo a Reuters que la caída en las ganancias se debió a una compresión de márgenes impulsada por la decisión de la empresa de aumentar las inversiones enfocadas en el rendimiento a largo plazo.

Entre esas inversiones, Cuccioli mencionó la emisión de más tarjetas de crédito -que aumentan las provisiones-, la expansión de los envíos gratuitos y los planes para aumentar las ventas directas a los clientes, un formato conocido como 1P.

Los ingresos de la compañía aumentaron alrededor de un 45% interanual, a US$8.800 millones, por sobre los US$8.500 millones previstos por los analistas. Cuccioli dijo que esto se debió a un aumento del 35%, sin considerar el tipo de cambio, de las ventas en Brasil y México, medidas según el valor bruto de la mercancía.

Mientras, los ingresos operacionales, o ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT), crecieron alrededor de un 8%, a US$889 millones, cerca de las estimaciones de US$891 millones. El margen EBIT cayó al 10,1% desde el 13,5% del año anterior.

Analistas e inversores han estado debatiendo el impacto de las inversiones de MercadoLibre en la rentabilidad de corto plazo, y muchos buscan indicios sobre la rapidez con la que podrían recuperarse los márgenes.

Cuccioli dijo que MercadoLibre cree que aún es pronto para la penetración de las compras en línea en sus mercados empresariales. "En términos futbolísticos, todavía estamos en el minuto 15 del primer tiempo del desarrollo del mercado", afirmó.

La cartera de crédito de la compañía trepó alrededor del 90% interanual, a US$12.500 millones, con una tasa de morosidad de 15 a 90 días del 7,6%, frente al 7,4% del año anterior. El volumen total de pagos procesados en el negocio adquirente creció alrededor de un 40%. (Reporte de Andre Romani en Sao Paulo; Editado en español por Manuel Farías)