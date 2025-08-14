Ganancia del prestamista digital brasileño Nubank crece un 42% en el segundo trimestre

Por Andre Romani

SAO PAULO, 14 ago (Reuters) - Nu Holdings, que gestiona el banco digital brasileño Nubank, reportó el jueves una ganancia neta de US$637 millones en el segundo trimestre, un aumento del 42% respecto del año anterior si no se tiene en cuenta el efecto del tipo de cambio.

La empresa, que cuenta con casi 123 millones de clientes en Brasil —su principal mercado—, Colombia y México, registró ingresos de US$3700 millones entre abril y junio, lo que supone un aumento interanual del 40%.

El director financiero, Guilherme Lago, dijo a Reuters que el aumento de los beneficios se debió al apalancamiento operativo y al crecimiento de los ingresos, pero afirmó que los factores detrás de ese crecimiento están empezando a cambiar.

"Si en los últimos tres a cinco años la mayor parte de nuestro crecimiento vino de la incorporación de nuevos clientes, en los próximos tres a cinco años la mayor parte de nuestro crecimiento de ingresos en Brasil vendrá de la profundización de la relación con estos clientes", dijo Lago.

El rendimiento anualizado de los fondos propios de Nubank, un indicador de rentabilidad, se situaba en el 28%, en línea con la cifra del año anterior.

La cartera total de préstamos del banco aumentó un 8% respecto al primer trimestre, a US$27.300 millones, debido a que los préstamos personales siguieron creciendo en la cartera global de Nubank, compuesta en gran parte por deuda pendiente de tarjetas de crédito.