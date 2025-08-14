Ganancia neta ajustada del Banco do Brasil cae un 60% en el segundo trimestre

SAO PAULO, 14 ago (Reuters) - La entidad estatal Banco do Brasil reportó el jueves una ganancia neta ajustada de 3800 millones de reales (US$702,4 millones) en el segundo trimestre, un 60,2% menos que un año antes y por debajo de los 5000 millones de reales previstos en una encuesta de LSEG.

El banco también dijo que espera que el beneficio neto ajustado para el año alcance entre 21.000 y 25.000 millones de reales, después de haber puesto una estimación anterior en revisión en mayo.

(US$1 = 5,4101 reales) (Reporte de Andre Romani; Editado en español por Javier Leira)