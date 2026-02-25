Ganancias de mexicana Alsea crecen 201% en 4to trim

CIUDAD DE MÉXICO, 25 feb - Alsea, la cadena mexicana de restaurantes y cafeterías, reportó el miércoles una utilidad neta de 650.2 millones de pesos (36.1 millones de dólares) en el cuarto trimestre del año pasado, un aumento del 201% respecto a los 215.9 millones de pesos registrados en el mismo trimestre del año anterior.

Alsea, que opera cadenas de restaurantes como Domino's Pizza y Starbucks en Europa y Latinoamérica, reportó ingresos en el cuarto trimestre por 22.020 millones de pesos, un ligero aumento respecto a los 22.010 millones de pesos registrados en el mismo trimestre del año anterior.

(1 dólar = 18.0080 pesos mexicanos al cierre de diciembre)

(Reporte de Brendan O´Boyle)