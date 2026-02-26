Ganancias de mexicana Becle caen un 13% en 4to trimestre

Por Diego Oré

CIUDAD DE MÉXICO, 26 feb (Reuters) - Becle, la mayor productora de tequila del mundo, registró el jueves una caída del 12,8% en sus ganancias netas del cuarto trimestre en comparación con el mismo período del año anterior, en línea con las previsiones de los analistas.

Las ganancias del último trimestre de 2025 ascendieron a 1.350 millones de pesos mexicanos (US$750 millones), con ingresos que disminuyeron un 14,1% interanual, hasta los 11.080 millones de pesos.

Los analistas habían pronosticado una ganancia neta de 1.600 millones de pesos, con ingresos de 12.250 millones de pesos.

(1 dólar = 18,0000 pesos mexicanos al cierre de diciembre) (Reporte de Iñigo Alexander; Editado por Diego Oré y Lizbeth Díaz)