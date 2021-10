Ganancias de morgan stanley superan estimaciones, utilidad por gestión de fusiones alcanza récord

14 oct (Reuters) - Morgan Stanley reportó el jueves una ganancia mayor de lo esperado en el tercer trimestre, ya que cerró más acuerdos corporativos y generó un récord de 1.270 millones de dólares por sus servicios de asesoría durante los tres meses.

El banco de Wall Street se benefició de las fusiones y adquisiciones globales que alcanzaron un nuevo récord, con acuerdos por un total de 1,52 billones de dólares que se anunciaron en los tres meses que terminaron el 27 de septiembre.

La cifra representa un crecimiento del 38% interanual, por encima de los niveles de cualquier trimestre registrado, según los datos de Refinitiv.

Morgan Stanley ocupa el tercer lugar en la lista mundial de fusiones y adquisiciones, que clasifica a las empresas de servicios financieros según la cantidad de comisiones de acuerdos que generan, detrás de sus rivales Goldman Sachs Group Inc y JPMorgan Chase & Co.

Los valores institucionales, que albergan las unidades de banca de ventas y comercio y de inversión, las líneas de reporte más grandes del banco, generaron ganancias netas de 7.500 millones de dólares, un 22% más que el año anterior.

Los ingresos de su unidad de banca de inversión, que comprende los negocios de suscripción de asesoría, acciones y renta fija, ascendieron a 2.850 millones de dólares, en comparación con 1.719 millones de dólares hace un año atrás.

Las comisiones por suscripción de acciones ascendieron a 1.010 millones de dólares y el banco actuó como suscriptor en algunos de los debuts bursátiles más esperados, incluido el rival de Salesforce, Freshworks Inc, el fabricante de software para restaurantes Toast Inc y el zapatero On Holding AG respaldado por Federer.

La ganancia neta aplicable a los accionistas comunes aumentó a 3.580 millones de dólares, o 1,98 dólares por acción, en los tres meses terminados el 30 de septiembre, desde 2.600 millones de dólares, o 1,66 dólares por acción, reportados en el mismo periodo un año antes.

Los analistas esperaban una ganancia de 1,68 dólares por acción, según datos de Refinitiv.

La facturación neta aumentó a 14.750 millones de dólares en el tercer trimestre, en comparación con 11.720 millones de dólares informados un año antes.

Las acciones de Morgan Stanley subían un 1,7% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street. (Reporte de Sohini Podder en Bengaluru y Matt Scuffham en Nueva York. Editado en español por Marion Giraldo)