Ganancias mexicana Arca Continental caen en 4to trim por impacto cambiario negativo

CIUDAD DE MÉXICO, 12 feb (Reuters) - La embotelladora mexicana Arca Continental registró el jueves una caída del 4,5% en sus ganancias básicas del último trimestre de 2025, después de que los ingresos se vieran afectados por el efecto del tipo de cambio y la exposición al dólar estadounidense.

Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para el periodo de septiembre a diciembre se situaron en 13.550 millones de pesos (US$752,3 millones), ligeramente por encima de las previsiones de los analistas, que eran de 13.060 millones de pesos.

Esto supuso una caída del beneficio neto de Arca Continental del 11,5%, a 4.660 millones de pesos, con unos ingresos que descendieron un 0,6%, a 64.540 millones de pesos, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Los ingresos superaron los 63.250 millones de pesos previstos por los analistas encuestados por LSEG, mientras que el beneficio neto no alcanzó las previsiones de 5.460 millones de pesos.

El director general de la firma, Arturo Gutiérrez, dijo que para todo el año prevén un crecimiento de los ingresos consolidados de un dígito medio interanual y añadió que la empresa tenía previsto invertir alrededor del 7% de sus ventas totales.

En cuanto a México, Arca señaló que esperaba una disminución de los volúmenes debido al impacto de un impuesto sobre las bebidas azucaradas que entró en vigor a principios de este año.

(1 dólar = 18.0080 pesos mexicanos a finales de diciembre) (Reporte de Aida Peláez-Fernández; Editado en español por Noé Torres)