Ganar la Champions "no es una obsesión, pero es nuestro objetivo", dice Koundé

Ganar la Liga de Campeones "no es una obsesión, pero es nuestro objetivo", afirmó el jueves el lateral francés de FC Barcelona Jules Koundé.

"No es una obsesión, pero es un objetivo, está claro. Estamos en el Barça. Eso no quiere decir que no ganarla sea un fracaso. Es la competición que genera más entusiasmo, la competición más importante. Todos soñamos con ganarla", declaró Koundé, presente en la rueda de prensa del club para celebrar su renovación hasta 2030.

Tras haberse quedado a las puertas de la final contra Inter de Milán (eliminación 7-6 en el cómputo global de ida, vuelta y prórroga), el lateral valora que los hombres de Hansi Flick deben aprender a defender mejor y a gestionar los tramos finales de los partidos.

"Creo que podemos atacar todavía mejor, y defender mejor. Si debo quedarme con una sola cosa, es la necesidad de encajar menos goles, especialmente en los últimos minutos. Creo que debemos entender que en un partido difícil quizás es mejor no asumir demasiados riesgos y ser más pragmáticos para gestionar mejor los resultados", analizó.

Koundé también habló sobre la delicada situación económica del club y sobre el ansiado regreso al Camp Nou tras las obras de renovación.

"El club ha atravesado momentos difíciles. No todo está ya arreglado pero estamos en el buen camino a todos los niveles. Todos tenemos ganas de volver al Camp Nou. Es nuestra casa, nuestro estadio y será especial volver porque influencia también a nuestros adversarios. Es un estadio histórico y muy grande donde podremos jugar delante de más gente", valoró.