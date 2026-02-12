Ganar o descolgarse: el Milan no tiene alternativa en Pisa

Ganar y meter presión al Inter o perder y descolgarse: el AC Milan (2º) abre la 25ª jornada de la Serie A el viernes con una visita a Pisa (19º) en la que no tiene alternativa visto el paso firme del líder, que suma cinco victorias consecutivas en el campeonato

Ocho puntos separan a los vecinos de la capital de Lombardía pero el Milan tiene un partido menos, el duelo ante el Como de la pasada jornada que fue aplazado al 18 de febrero debido a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en el estadio de San Siro.

"Es un partido muy importante, sobre todo cuando hay duelos directos. No será fácil, pero tenemos que intentar dar un paso adelante en la búsqueda de la clasificación a la próxima Liga de Campeones. Pisa ha jugado grandes partidos, sobre todo en casa", aseguró este jueves el técnico milanista Massimiliano Allegri

El entrenador se refería a que el Inter protagoniza el sábado el gran duelo del fin de semana, el derbi de Italia ante la Juventus -cuarta a 12 puntos- en San Siro.

Al frente del equipo nerazzurro, como cada temporada, su capitán Lautaro Martínez, que en la goleada 5-0 al Sassuolo de la pasada semana marcó por cuarta jornada consecutiva

'El Toro' llegó a 14 tantos y cuatro asistencias en la presente temporada de la Serie A y se mantiene como líder de goleo con seis tantos de ventaja sobre su perseguidor más inmediato, el también argentino Nicolás Paz (8), la estrella de 21 años del Como

En plena madurez deportiva a sus 28 años y bandera del Inter en el último lustro, Lautaro llegó a 171 dianas en 368 partidos con el club milanés, igualando a Roberto Boninsegna como tercer máximo goleador histórico

Tres puntos más que la Juve tiene el vigente campeón Nápoles (3º), eliminado de la Liga de Campeones y que recibe a la Roma (5º) el domingo en el otro plato fuerte de la 25ª fecha

-- Programa de los partidos de la 25ª jornada de la Serie A, y tabla de clasificación:

Viernes, 13 de febrero (en hora GMT)

(19h45) Pisa - Milan

Sábado, 14 de febrero (en hora GMT)

(14h00) Como - Fiorentina

(17h00) Lazio - Atalanta

(19h45) Inter - Juventus

Domingo, 15 de febrero (en hora GMT)

(11h30) Udinese - Sassuolo

(14h00) Cremonese - Génova

Parma - Hellas Verona

(17h00) Torino - Bolonia

(19h45) Nápoles - Roma

Lunes, 16 de febrero (en hora GMT)

(19h45) Cagliari - Lecce

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Inter 58 24 19 1 4 57 19 38

2. Milan 50 23 14 8 1 38 17 21

3. Nápoles 49 24 15 4 5 36 23 13

4. Juventus 46 24 13 7 4 41 20 21

5. Roma 46 24 15 1 8 29 14 15

6. Como 41 23 11 8 4 37 16 21

7. Atalanta 39 24 10 9 5 32 21 11

8. Lazio 33 24 8 9 7 26 23 3

9. Udinese 32 24 9 5 10 27 36 -9

10. Bolonia 30 24 8 6 10 32 31 1

11. Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34 -7

12. Cagliari 28 24 7 7 10 28 33 -5

13. Torino 27 24 7 6 11 24 42 -18

14. Parma 26 24 6 8 10 16 30 -14

15. Génova 23 24 5 8 11 29 37 -8

16. Cremonese 23 24 5 8 11 21 33 -12

17. Lecce 21 24 5 6 13 15 31 -16

18. Fiorentina 18 24 3 9 12 27 38 -11

19. Pisa 15 24 1 12 11 19 40 -21

20. Hellas Verona 15 24 2 9 13 18 41 -23