"Ganaremos", dice María Corina Machado al Comité Noruego del Nobel

“Estoy segura de que ganaremos”. La flamante nobel de la paz, la opositora venezolana María Corina Machado, mostró optimismo y agradecimiento “en nombre del pueblo venezolano”, al conocer este viernes la noticia de su galardón.

“Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, dice Machado al secretario del Comité Nobel, Kristian Berg Harpviken, que la informó por llamada de la decisión.

“Esto es un movimiento, un logro de toda la sociedad. Yo soy apenas una persona, y desde luego no lo merezco”, dice una emocionada Machado, a quien el responsable de la institución noruega le responde: “usted se lo merece” el galardón.

phy/avl/dbh