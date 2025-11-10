Ganfeng Lithium obtiene declaración de impacto ambiental para proyecto en Argentina

10 nov (Reuters) - Ganfeng Lithium anunció el lunes que las autoridades argentinas otorgaron la declaración de impacto ambiental a su proyecto de litio Pozuelos-Pastos Grandes (PPG), ubicado en la provincia norteña de Salta.

La firma también informó que el proyecto planea aplicar en el primer semestre de 2026 al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mediante el cual el Gobierno argentino otorga beneficios fiscales y jurídicos, entre otros.

Argentina es el cuarto productor mundial de litio e integra el llamado Triángulo del Litio junto con Chile y Bolivia, que alberga más de la mitad de las reservas del mundo.

