Ganna se impone en la contrarreloj y Almeida recorta tiempo a Vingegaard en el liderato de la Vuelta

Ganna se impone en la contrarreloj y Almeida recorta tiempo a Vingegaard en el liderato de la VueltaANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

VALLADOLID, España, 11 sep (Reuters) - El italiano Filippo Ganna arrasó en el último tercio de la contrarreloj individual acortada del jueves para ganar la 18ª etapa de la Vuelta a España en Valladolid, mientras que el tercer clasificado de la general, Joao Almeida, aventajó en 10 segundos al líder, Jonas Vingegaard.

Ganna (Ineos Grenadiers), especialista en contrarreloj, repitió su éxito de hace dos años en la misma ciudad, con un tiempo de 13 minutos exactos.

Su tiempo en la meta fue sólo un segundo mejor que el del australiano Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), mientras que su compañero de equipo Almeida fue tercero a 8 segundos de Ganna y 10 por delante de Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Con el objetivo de garantizar una mayor protección de la etapa tras los disturbios causados por los manifestantes propalestinos durante la carrera de este año, los organizadores de la Vuelta decidieron acortar el recorrido a 12,2 kilómetros en lugar de los 27,2 kms previstos.

"Obviamente, con la noticia del cambio del recorrido anoche fue un poco extraño, pero hoy he intentado hacerlo lo mejor posible", dijo Ganna.

Tras la etapa del jueves, Almeida marcha ahora 40 segundos por detrás de Vingegaard.

(Reporte de Trevor Stynes; editado en español por Carlos Serrano)

