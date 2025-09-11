LA NACION

Ganna se lleva la crono de Valladolid, Almeida recorta 10 segundos a Vingegaard

El italiano Filippo Ganna se impuso este jueves en la 18ª etapa de la Vuelta, una crono en Valladoli

El italiano Filippo Ganna se impuso este jueves en la 18ª etapa de la Vuelta, una crono en Valladolid que se celebró sin incidencias, tras la que Jonas Vingegaard conservó el jersey rojo de líder, aunque Joao Almeida le recortó diez segundos y se coloca a 40.

Ganna completó en un tiempo de 13 minutos exactos los 12,2 km de recorrido (inicialmente era de 27,2 km pero la organización lo recortó por "motivos de seguridad), un segundo menos que el australiano Jay Vine y ocho menos que Almeida.

En la lucha por la general, Vingegaard, que terminó a 18 segundos del ganador, tiene ahora una ventaja de 40 segundos ante su máximo rival, que intentará el sábado arrebatarle el maillot en la subida a la Bola del Mundo, última oportunidad antes de la llegada a Madrid el domingo.

rsc/mcd

