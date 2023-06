Gannett demanda a Google por monopolio publicitario

La empresa de medios Gannett ha iniciado una demanda civil contra Google y su propietaria Alphabet alegando que ejercen un monopolio ilegal de las herramientas que utilizan editoriales y anunciantes para comprar y vender espacio publicitario online.

La mayor editora de diarios de Estados Unidos por su circulaci贸n diaria total alega que Google controla c贸mo las editoras venden sus espacios publicitarios y las obliga a vender una cantidad creciente de espacio a la empresa de internet a precios reducidos. Esto redunda en menores ingresos para las editoras y los rivales tecnol贸gicos de Google, y m谩s dinero para esta.

En enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ocho estados iniciaron una demanda de competencia contra Google para poner fin a su presunto monopolio sobre el ecosistema de la publicidad online, el que perjudica a anunciantes, consumidores y el mismo gobierno. La demanda acusa a la empresa de monopolizar ilegalmente la manera como se presentan anuncios online al excluir a la competencia.

La Uni贸n Europea inici贸 una investigaci贸n por el dominio de la publicidad digital por Google en 2021. Y la semana pasada, reguladores de la UE presentaron nuevas acusaciones antimonopolio contra Google, afirmando que la 煤nica manera de satisfacer las inquietudes de la competencia es mediante la venta de partes del principal motor de ingresos del gigante tecnol贸gico.

La decisi贸n sin precedentes de impulsar semejante ruptura indica una escalada significativa de Bruselas en su ofensiva contra los gigantes de Silicon Valley.

El director general de Gannett, Mike Reed, dijo en una columna de opini贸n en el diario USA Today que su intenci贸n es 鈥渞estaurar la competencia leal en un mercado de publicidad digital demolido por Google鈥.

Reed sostuvo que las pr谩cticas ilegales de manipulaci贸n de licitaciones por Google perjudican a los medios noticiosos locales.

鈥淓l meollo del caso y nuestra posici贸n es que Google abusa de su control sobre el monopolio de servidores publicitarios para que a los rivales les resulte cada vez m谩s dif铆cil realizar licitaciones competitivas鈥, escribi贸.

Google no respondi贸 de inmediato a un pedido de declaraciones de The Associated Press.

La demanda de Gannett, presentada en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, pide un monto no especificado por da帽os y medidas cautelares. La empresa con sede en Virginia quiere un juicio con jurado.

AP