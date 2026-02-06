Gánster australiano queda libre tras escándalo por su abogada que era soplona de la policía

Uno de los gánsteres más famosos de Australia quedó en libertad después de que la fiscalía anunciara este viernes que retirará una apelación prevista por delitos de tráfico de drogas, tras el escándalo desatado al conocerse que su abogada era una informante de la policía.

Tony Mokbel, de 60 años, una de las figuras clave en la guerra entre bandas que se prolongó durante años en Melbourne, fue condenado a 30 años de cárcel en 2012 tras declararse culpable de dirigir una elaborada red de narcotráfico.

Sin embargo, su caso se vino abajo cuando se reveló que su famosa defensora en aquel momento, Nicola Gobbo, pasaba información a los agentes policiales mientras supuestamente defendía a sus clientes.

Mokbel pasó unos 18 años tras las rejas, pero fue puesto en libertad bajo fianza en abril pasado después de que un tribunal dictaminara que tenía muchas posibilidades de revocar las condenas penales tras el escándalo.

Posteriormente, un tribunal lo absolvió de uno de los cargos y abrió la puerta a un nuevo juicio por las acusaciones de que intentó importar una cantidad considerable de la droga MDMA en 2005.

El viernes, los fiscales del estado de Victoria anunciaron que habían decidido no seguir adelante con el nuevo proceso.

"Esta decisión se tomó tras considerar cuidadosamente todos los aspectos del asunto relevantes para las perspectivas de condena y el interés público en un nuevo juicio", afirmó la fiscalía en un comunicado.

Los fiscales dijeron que tuvieron en cuenta la edad y la salud de Mokbel, así como el tiempo que ya había estado preso.

"Me siento muy bien, y la vida sigue", dijo el veterano mafioso a los medios locales a las puertas de un tribunal de Melbourne.

Además, afirmó que tenía muchas ganas de viajar al extranjero, algo con lo que dijo haber soñado mientras estaba en prisión.

"Sería estupendo subirme a un bonito avión", afirmó.

La violencia relacionada con el grupo de Mokbel, conocido como "La Compañía", se cobró decenas de vidas y más tarde quedó inmortalizada en la popular serie de televisión australiana "Underbelly".