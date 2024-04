Gantz pide elecciones anticipadas en Israel y apela a la unidad de la sociedad en medio de las protestas

El líder de la oposición y miembro del gabinete de guerra de Israel, Benny Gantz, ha abogado este miércoles por convocar elecciones anticipadas en Israel y ha apelado a la unidad de la sociedad israelí después de la multitudinaria manifestación en contra del Gobierno de la pasada noche en Jerusalén.

"Establecer esa fecha no solo permitirá continuar con nuestros esfuerzos militares, sino que también mostrará a los ciudadanos de Israel que pronto podrán renovar su confianza en nosotros", ha señalado, según ha recogido 'The Times of Israel'.

Gantz ha asegurado además que le ha propuesto esta posibilidad al primer ministro, Benjamin Netanyahu. "Lo que Israel necesita es tranquilidad en las urnas y no llamas en las calles", ha señalado, en alusión a las multitudinarias protestas que se han llevado a cabo desde el domingo.

"La fuerza de nuestro Ejército y el espíritu de nuestros guerreros son una parte importante de nuestra capacidad para ganar la guerra. La unidad es la clave de nuestro futuro", ha enfatizado este miércoles en respuestas a las manifestaciones.

"No podemos aceptar la violencia de ningún lado. No podemos aceptar que la gente ignore las instrucciones de la Policía", ha dicho Gantz, criticando que algunos manifestantes se saltaran las restricciones impuestas por los agentes.

"La protesta es legítima, el dolor es comprensible, pero hay que respetar la ley y las normas (...) No debemos volver al 6 de octubre", ha aseverado, relacionando el tenso ambiente vivido en los últimos días en algunas ciudades israelíes con el malestar que se vivió durante las jornadas previas al ataque de Hamás.

Por su parte, el director general de la agencia de Inteligencia interior de Israel --Shin Bet--, Ronen Bar, también se ha referido a las protestas de la pasada noche para reprochar que los manifestantes actuaran de forma violenta, advirtiendo además de que se trata ya de una "tendencia preocupante".

"El discurso violento y algunas de las escenas que vimos esta noche en Jerusalén van más allá de una protesta aceptable, dañan la capacidad de mantener el orden público, podrían conducir a enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad", ha advertido Bar.

"Existe una línea clara entre la protesta legítima y la protesta violenta e ilegal", ha alertado el jefe de los servicios internos de Inteligencia.

Miles de personas marcharon este martes hacia el domicilio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, en el marco de la llamada "semana nacional de protesta" convocada por la oposición para pedir elecciones anticipadas y que culminará previsiblemente el sábado 6 de abril con una gran manifestación.