Gap recortará cientos de empleos en una nueva ronda de despidos: wsj

25 abr (Reuters) - El minorista de ropa Gap Inc recortará cientos de puestos de trabajo de su plantilla global, informó el martes el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el tema.

La empresa se suma un número creciente de compañías estadounidenses, entre ellas el gigante tecnológico Meta Platforms Inc, matriz de Facebook, y las firmas de consumo Clorox Co y Wayfair Inc, que están reduciendo su plantilla ante la creciente preocupación por una recesión en el país.

Se espera que la actual ronda de recortes de empleo en Gap sea mayor que los alrededor de 500 puestos corporativos que eliminó en septiembre, añadió el informe.

Gap declinó hacer comentarios sobre el reporte.

La empresa comenzó a notificar a los empleados que tenía previsto despedir en su división de contratación internacional el 18 de abril, según el informe, que añade que tiene previsto informar al personal sobre los posibles despidos en su sede de San Francisco esta semana.

Hasta el 28 de enero de 2023, Gap contaba con una plantilla de unos 95.000 empleados, según un comunicado al regulador. (Reporte de Granth Vanaik en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters