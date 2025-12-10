Garamendi (CEOE) defiende que su propuesta para subir el SMI un 1,5% en 2026 es "más" que generosa

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, considera que la propuesta lanzada por la patronal para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 un 1,5%, hasta los 1.202 euros brutos al mes en catorce mensualidades —no exentos de tributación al IRPF— "es más que generosa".

Así lo ha defendido el líder de la patronal en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir un encuentro empresarial con el presidente y consejero delegado de Canon España, Italia y Portugal, Javier Tabernero.

Pero lo que no tiene absolutamente "ningún pase", según el presidente de la CEOE, es comprobar que cuando se habla del salario medio se han utilizado las estadísticas que no son las de la Encuesta de Población Activa (EPA), donde se excluyen sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca o el sector doméstico, que son justamente los más afectados por el salario mínimo y que además están perdiendo empleo.

"Nos parece increíble que se utilicen unos baremos donde se excluyan a los sectores que justamente sufren de salario mínimo y donde justamente se está perdiendo el empleo", ha denunciado.

Garamendi ha reivindicado la negociación colectiva, ya que ha denunciado que, con esta subida del salario mínimo se está rompiendo esta negociación y se están invadiendo los convenios. En este sentido, el presidente de la CEOE ha explicado que en "un montón de comunidades autónomas" el salario mínimo está por encima en el salario medio, como por ejemplo en el caso de Canarias.

"Haciendo los cálculos, parece ser que se ha elevado el salario bastante por encima de lo que debía ser, porque si se juega con estadísticas que no son las que habría que trabajar, pues evidentemente no salen las cuentas como están", ha advertido el líder de la patronal, quien ha defendido que, a pesar de esto, la patronal ha planteado una subida del 1,5% y no cero, que "podría ser".

"Lo que no me vale es decir, como es sin impuestos, entonces la subida es del 8%, el 7% o el 6%, porque lo van a pagar las empresas, especialmente las pequeñas y esas que están perdiendo el empleo", ha advertido.

Garamendi ha instado a hablar también de otros temas que preocupan a los empresarios, como la actualización de la contratación pública, la productividad, la competitividad o el absentismo, "que es el gran drama" que hay en el país. "Hablemos de todo, no solo hablemos de qué bien quedo yo para ver si me votan y seamos responsables de lo que hay que hablar", ha remarcado.