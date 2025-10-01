Garamendi (CEOE) pide "respetar el derecho al trabajo" ante los paros convocados por CCOO y UGT por Gaza
MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) - El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este miércoles que los paros parciales convocados por CCOO y UGT para el próximo 15 de octubre en protesta por la situación de la población palestina en Gaza "no encajan" con lo que sería una huelga por razones económicas o contra las empresas, y ha pedido que ese día se respete el derecho al trabajo, así como los servicios mínimos que se establezcan. "Esta huelga no encaja, no está encajada en lo que es la ley y lo que es el tema de la huelga por temas económicos, por temas de empresa. Por tanto, nosotros entendemos que no es una huelga en ese sentido. Está muy bien manifestarse, que se puede ir, pero es una huelga que no encaja. Lo que sí pedimos es que los servicios mínimos se mantengan y también el derecho al trabajo y el derecho a la tranquilidad en la calle, porque el objetivo va a ser parar las telecomunicaciones, parar el transporte, etc.", ha apuntado Garamendi. En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, Garamendi ha asegurado que comparte "al 100%" el discurso que dio el Rey Felipe VI en la ONU. "Lo digo para que quede claro cuál es la posición de las empresas españolas ante este masacre, este desatino, esta barbaridad que estamos viviendo", ha aclarado. La "jornada de lucha" convocada por CCOO y UGT para el 15 de octubre, que contará con asambleas y concentraciones para denunciar los ataques de Israel hacia los palestinos en Gaza y Cisjordania, comprende paros parciales de dos horas en los turnos de mañana, tarde y noche.
