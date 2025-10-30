Garanti es una parte fundamental de BBVA, que no comentará rumores, dicen CEO y CFO

30 oct (Reuters) -

El consejero delegado y la directora financiera de BBVA:

* No comentamos ningún rumor sobre la posible venta de Garanti, el banco turco es una parte fundamental de BBVA

* Turquía está en vías de normalización, aunque sigue habiendo muchos riesgos en torno a la divisa, pero tenemos el mejor banco del país

* Nuestros mercados mexicano y turco están funcionando mucho mejor de lo que esperábamos este año

* El banco no prevé ningún cambio en la administración del banco tras el fracaso de la oferta por Sabadell

* El banco no ve un impacto material para BBVA a preguntas acerca del impuesto bancario en Italia

* El banco no se va a embarcar en ninguna nueva estrategia comercial en España tras el fracaso de la OPA por Sabadell, pues ya está ganando cuota de mercado

* Podría estar justificado revisar la legislación española sobre adquisiciones tras el fracaso de la OPA sobre Sabadell

* Habrá muchas más recompras de acciones en el futuro, ya que alcanzaremos un ratio de capital cercano al 14%

* Nuestro enfoque digital se centra en Alemania e Italia

* La participación en Telefónica es una inversión financiera y no tenemos previsto cambiarla

* Podemos confirmar que BBVA no tiene clientes en el sector de defensa en Israel y cumple plenamente con la legislación española

Más información de la empresa: (Información de la redacción de Madrid)