Garantías de seguridad de Ucrania incluirán "compromisos vinculantes": borrador de cumbre

Por John Irish

PARÍS, 6 ene (Reuters) - Los aliados de Ucrania acordarán que las garantías de seguridad deberán incluir compromisos vinculantes para apoyar a Kiev en caso de un futuro ataque armado por parte de Rusia, según un borrador de declaración preparado antes de una cumbre en París. "Estos compromisos pueden incluir el uso de capacidades militares, inteligencia y apoyo logístico, iniciativas diplomáticas, adopción de sanciones adicionales", indicó el borrador, que aún debe ser aprobado por los líderes de la "coalición de los dispuestos", formada por los aliados de Kiev. El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegaron al Palacio del Elíseo de Francia para la cumbre, a la que asistirán más de 27 líderes.

La reunión pretende ultimar en la medida de lo posible las contribuciones a las futuras garantías de seguridad para tranquilizar a Kiev en caso de alto el fuego con Rusia, que invadió a su vecino en 2014 y de nuevo a gran escala en 2022.

El proyecto de texto subraya cómo han avanzado en las últimas semanas las discusiones sobre las garantías de seguridad, a pesar de que Moscú no ha dado ninguna señal pública de que aceptará tales acuerdos.

Hasta hace poco, la atención se centraba en las promesas de ayuda militar a las fuerzas ucranianas y las posibles contribuciones a una fuerza internacional de seguridad.

No obstante, los diplomáticos aseguran que la atención se está desplazando ahora hacia unas garantías jurídicamente vinculantes de acudir en ayuda de Kiev en caso de otro ataque de Moscú. La posibilidad de una respuesta militar podría desencadenar un debate en muchos países europeos, según los diplomáticos.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Kiev lleva mucho tiempo diciendo que no puede estar segura sin garantías comparables al acuerdo de defensa mutua de la alianza de la OTAN, para disuadir a Rusia de volver a atacar. Moscú quiere que cualquier acuerdo de paz excluya a Ucrania de las alianzas militares. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también participará en la reunión en la capital francesa, en el marco de unos esfuerzos más amplios para elaborar una posición común ucraniana, europea y estadounidense que pueda llevarse después a Rusia.

"Estas conversaciones pretenden ofrecer más protección y fuerza a Ucrania. Contamos con el apoyo de nuestros socios y con medidas que puedan garantizar una seguridad real para nuestro pueblo", declaró Zelenski en la red social X a su llegada a Francia. Las reuniones para poner fin a un conflicto que dura ya casi cuatro años se han acelerado desde noviembre. Sin embargo, Moscú aún no se ha mostrado dispuesto a hacer concesiones después de que Kiev presionó para que se introdujeran cambios en una propuesta estadounidense que inicialmente respaldaba las principales demandas rusas.

COMPROMISOS MILITARES

Un alto funcionario europeo manifestó su esperanza de que la concreción de las garantías de la coalición ayude también a consolidar los compromisos de Estados Unidos, que se han esbozado a grandes rasgos en las conversaciones bilaterales con Ucrania.

El borrador también dice que los aliados participarán en un mecanismo de supervisión y verificación del alto el fuego dirigido por Washington.

"Habrá un sistema de supervisión del alto el fuego continuo y fiable. Estará dirigido por Estados Unidos y contará con la participación internacional, incluidas las contribuciones de los miembros de la coalición de los dispuestos", señaló, al tiempo que prevé una ayuda militar continuada y a largo plazo para Ucrania, así como una fuerza multinacional.

(Reporte adicional de Andrew Gray, Louise Rasmussen, Lili Bayer y Dominique Vidalon; escrito por John Irish e Ingrid Melander; editado en español por Carlos Serrano)