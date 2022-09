Garbajosa: "El Eurobasket ha sido una de las mayores gestas del deporte español"

"Nos ha pillado en una época de transición y, probablemente, en el campeonato con más nivel deportivo que he visto en mi vida"

MADRID, 19 Sep. 2022 (Europa Press) -

El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, reconoció que la consecución del Eurobasket que alzó la selección este domingo es "una de las mayores gestas del deporte español" y "no solo del baloncesto", un éxito que ni en sus "mejores sueños" hubieran imaginado y que era "difícil" de creer, por lo que le da "más mérito" a su cuarto trofeo continental.

"Hemos conseguido llegar a un punto que no sé si en nuestros mejores sueños lo hubiéramos imaginado, pero era difícil de creer. Esto le da más mérito. Es una de las mayores gestas del deporte español, no sólo del baloncesto. Nos ha pillado en una época de transición y, probablemente, en el campeonato con más nivel deportivo que he visto en mi vida", explicó Garbajosa en la rueda de prensa previa a la celebración del Europeo.

En esta línea, el máximo representante del baloncesto español se deshizo en elogios del gran campeonato de los de Sergio Scariolo. Viendo el momento de relevo en el que estábamos, con 7 u 8 jugadores que no han podido estar, y el enorme nivel, para mí ha sido el mejor campeonato que he visto, juntando todo eso, es una gesta del deporte español", añadió

"Tenemos un plan de futuro y esto no estaba planeado. Teníamos previsto ser competitivos y dar un paso más para crear un equipo para el Mundial y los Juegos Olímpicos. Si hablamos de futuro, y ves 8 finales de formación, el Eurobasket seguía siendo una especie de formación ficticia. El futuro es muy halagüeño, pero el presente nos lo está haciendo pasar muy bien", afirmó.

El presidente de la FEB también ensalzó el poder de superación de los 12 jugadores en la competición continental. "Hemos visto a un equipo crecer, tanto individualmente como conjunto, e ir mejorando desde el primer partido. También preparamos la gira contra rivales de máxima exigencia, como fueron Lituania y Grecia. Precisamente para que esos chicos que no habían debutado nunca en una competición como el Eurobasket pudieron ir entendiendo lo difícil que eran", admitió.

"Había tres objetivos. Uno era encarrilar la clasificación del Mundial 2023 a través de las 'ventanas'. También, conseguir ser un equipo competitivo durante el Eurobasket y pasar la primera fase, a partir de ahí soñar. Ser tan competitivos nos permitió ganar a un grandísimo equipo" dijo sobre los lituanos.

"en la final parecíamos el equipo más veterano y experto del mundo"

Preguntado por el gran nivel en la final ante Francia, Garbajosa exaltó la grandeza de 'La Familia'. "Te ves en una final que salimos de una manera que parecía el equipo más veterano y experto del mundo, cuando eran chicos que muchos de ellos jugaban una final por primera vez", indicó sobre un equipo con gente "alucinante" y "decisiva".

Sobre el papel de los hermanos Juancho y Willy Hernangómez, el presidente alabó el "éxito" cosechado. "No era fácil, ellos son de los más veteranos, pero siempre habían estado bajo el paraguas de los Gasol, Ricky, etc. Y en un campeonato con tanta gente inexperta a su alrededor han tomado ese liderazgo. Me alegro que hayan sido capaces de liderar un proyecto, les va a venir bien a ellos y a sus franquicias para que apuesten por ellos", manifestó.

Por último, no quiso olvidarse de Sergio Scariolo, el seleccionador que ha ganado las 4 finales de Eurobasket disputadas."Es un buen entrneador, que además de tener un libro de varantes tácticas infirnal, ha sido capaz de conformar un equipo. La base del equipo ha sido el del las 'ventanas'. No tenemos una gran estrella, pero hemos sido el eqipo mas competitivo del campeonato", concluyó.