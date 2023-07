Garbiñe Muguruza disfruta su año sabático: "No tengo una fecha de vuelta"

Pone en duda su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024

MADRID, 5 Jul. 2023 (Europa Press) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza recalcó este miércoles, tras recibir la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (ROMD), que lo que resta de 2023 será para ella un año sabático, negando tener "una fecha de vuelta" a la máxima competición y poniendo en duda su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Después de recoger su condecoración, otorgada por el Consejo Superior de Deportes (CSD), Muguruza fue preguntada sobre si está echando de menos la competición. "Pues la verdad... de momento, no", se sinceró ante los periodistas. "Me ha gustado mucho que dijese también lo de saber parar", aludió así a las palabras de Víctor Francos, presidente del CSD, en su discurso de agradecimiento a la tenista.

"Es algo que no tenía ni idea, pero ahora creo que he sido un poco valiente al decir: 'Bueno, voy a descansar un poco'. Porque me costó mucho tomar la decisión. Estoy feliz porque puedo disfrutar de momentos como este con mi familia. Entonces de momento no tengo una fecha de vuelta, de momento este año seguro que no, porque quiero estar con mi familia", insistió Muguruza.

Además, se dedicó el premio a sí misma. "Hay que saber también reconocerse a uno mismo, ¿no? Porque siempre es gracias a esto, gracias a lo otro.... Y hoy quiero darme las gracias a mí por mi esfuerzo y por realmente haberme dedicado al máximo. Y no quiero quedar mal, pero es importante también reconocerse a uno mismo", argumentó al respecto.

"Ahora mismo no echo de menos la competición porque sé lo que es y quiero realmente descansar de ella. Echo de menos ganar, eso sí, pero la competición y el día a día... Realmente echaba en falta estar tranquila y todo lo estoy echando de menos, así que ha sido un buen parón", confesó acerca de su periodo sabático.

De igual modo, desmintió que se vaya a retirar definitivamente. "No sé de dónde sale eso realmente. Yo creo que es por la medalla, todo el mundo ha dicho '¿será que...?' No, no, esto realmente es un año sabático y la medalla no significa nada", indicó tras haber recibido la distinción de la ROMD.

"¿Los Juegos de París? Bueno, a ver. Un poco justo tomándome este año sabático, porque influye mucho, ¿no? Pero claro que sí, me encantaría participar, al final es algo muy especial", comentó sobre las posibilidades de acudir a la cita de París 2024.

También dijo que "el puntito de ambición" en su juego "está porque yo soy competitiva y sigo los resultados, sigo a mis compañeras y cómo entrenan y tal". "Así que no te preocupes, que eso está ahí. Sí que mi cuerpo y mi mente han notado este cambio, que es bueno", agregó.

En este contexto, fijó como objetivos cuando retome su carrera "ganar US Open, ganar Australia, una medalla olímpica, ganar Copa Federación... mil". "Todavía hay muchos en el tenis, hay tantos trofeos por levantar todavía", reflexionó Muguruza.

Por otra parte, elogió a su antigua entrenadora Conchita Martínez, aunque sin especificar si volverán a trabajar juntas. "Pues la verdad que no lo he pensado, pero con ella hablo cada semana. Será la primera que lo sepa cuando vuelva a jugar, pero de momento no sabemos ni cómo estará ella entonces", declaró Muguruza.

Por último, valoró la decisión adoptada por Rafa Nadal de frenar su carrera y pensar en una posible fecha de caducidad. "Yo creo que puede volver. Está claro que también necesita su descanso, porque es un grande también. Y él, cuando quiera volver, dará mucha guerra porque al final es el mejor de la historia", sentenció la tenista de Caracas.

Europa Press