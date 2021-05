Garbiñe Muguruza: "En estos momentos no veo la razón para no estar en Tokio"

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza aseguró este martes que no ve ninguna "razón para no estar" este verano en los Juegos Olímpicos de Tokio, una cita sobre la que varios compañeros y compañeras de los circuitos ATP, entre ellos Rafa Nadal, y WTA han mostrado sus dudas sobre su presencia.

"En estos momentos no veo la razón para no jugar en Tokio. Estoy con muchas ganas de volver a vivir mis segundos Juegos y creo que Rafa y yo estamos en momentos muy diferentes porque él ya ha ganado una medalla de oro y yo estoy con ganas. Espero que todo se pueda organizar bien", señaló Muguruza tras el partido en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

Por otro lado, la doble ganador de 'Grand Slam' confesó que no ha tenido "una semana fácil" tras no poder competir en el Mutua Madrid Open pese a "haber llegado con tiempo" a la Caja Mágica tras su retirada en Charleston (Estados Unidos). "Fue un poco decepcionante. Seguimos trabajando y ahora estoy mejor, contenta con la forma en la que jugué porque ha pasado algo de tiempo desde que jugué mi ultimo partido en Charleston", remarcó.

"Ha sido un día raro. Me desperté con sol, luego me cambiaron de oponente, luego llovió durante todo el partido. Así que me he ido adaptando a lo que venía", añadió la de Caracas, que decidió jugar en el Foro Itálico "un par de días antes" de su llegada a la capital italiana y que se ve "preparada para competir". "Hemos ido viendo según me iba sintiendo y ahora tengo que estar preparada para dar el cien por cien. Que tengamos ahora dos semanas hasta Roland Garros viene bien", reconoció.

Sobre su partido ante la rumana Patricia Maria Tig, recordó que por su periodo sin jugar "ningún partido es fácil" y que también hacía "mucho" que no jugaba contra "una zurda y eso siempre añade dificultad". "Estoy buscando encontrar las buenas sensaciones y estar sin dolor, en esto me estoy concentrado, en retomar la competición. Estoy buscando jugar el máximo de partidos para buscar mi sensación", sentenció.

Europa Press