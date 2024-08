García culpa a "apuestas malsanas" de agresiones en internet tras su eliminación del abierto de eeuu

NUEVA YORK, 28 ago (Reuters) - La tenista Caroline García dijo que había recibido insultos en Internet tras su derrota en primera ronda del Abierto de Estados Unidos, y culpó el miércoles a las "apuestas malsanas" de fomentar los ataques a las deportistas en las redes sociales. García perdió el martes por 6-1 y 6-4 ante la mexicana Renata Zarazua, que no era cabeza de serie y sólo había alcanzado la segunda ronda de un Grand Slam una vez en su carrera.

García compartió fragmentos de algunos de los insultos que había recibido en las redes sociales, en los que no sólo se atacaba a la jugadora de 30 años, sino también a su familia.

La francesa también apuntó a las plataformas de las redes sociales por no filtrar las agresiones y permitir que los usuarios anónimos queden impunes. "Las plataformas de redes sociales no lo impiden, a pesar de que la IA está en una posición muy avanzada. Los torneos y el deporte siguen asociándose con empresas de apuestas, que siguen atrayendo a gente nueva a apuestas malsanas", escribió García en Instagram.

"Los días en que las marcas de cigarrillos patrocinaban el deporte quedaron atrás. Sin embargo, aquí estamos promocionando empresas de apuestas, que destruyen activamente la vida de algunas personas. No me malinterpreten, no digo que deban prohibirse". "Pero quizá no deberíamos promocionarlas. Además, si alguien decidiera decirme estas cosas en público, podría tener problemas legales. Entonces, ¿por qué en Internet somos libres de hacer cualquier cosa? ¿No deberíamos reconsiderar el anonimato online?".

García dijo que los mensajes hacían daño a los jugadores, especialmente después de una dura derrota, cuando ya estaban "emocionalmente destrozados", y se preguntó cómo reaccionarían los jugadores más jóvenes ante semejante abuso.

"Sólo soy una chica normal que trabaja muy duro y se esfuerza al máximo, tengo herramientas y he hecho trabajo para protegerme de este odio. Pero aun así, esto no está bien", añadió García.

García recibió el apoyo de otras jugadoras, como la número uno del mundo Iga Swiatek y Madison Keys, que le dieron las gracias por hablar. La estadounidense Jessica Pegula declaró: "Las constantes amenazas de muerte y a familiares ya son normales, ganes o pierdas". (Reportaje de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en español por Javier López de Lérida)

