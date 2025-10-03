García culpa a la privatización y la falta de inversión de Andalucía del retraso en las mamografías

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reconocido su "seria preocupación" por la situación de las mamografías pendientes en Andalucía, que no considera "un fallo puntual", sino un problema estructural derivado de la falta de inversión y de la externalización de servicios.

"La base piramidal de este problema es un fallo ideológico del Partido Popular, que no va a invertir, no va a poner recursos y va a hacer todo lo posible para que nuestra sanidad sea un negocio", ha señalado en una entrevista a TVE recogida por Europa Press.

"Esto no es un fallo puntual, es un fallo estructural", ha firmado tajante, señalando que "es inadmisible que una administración falle justo en la detección y diagnóstico de estos cánceres".

En su opinión esta situación es "la punta de un iceberg", y por debajo lo que "hay es una falta de confianza en el sistema público, una de las menores inversiones en sanidad del territorio y una intención que tiene el Partido Popular de la privatización del sistema sanitario", ha reiterado.

Preguntada por posibles acciones legales, la ministra ha señalado que actualmente existe un "litigio político" sobre las listas de espera que "a día de hoy son opacas". Por este motivo, desde el Ministerio de Sanidad se está "trabajando para dar transparencia y trazabilidad a las listas de espera, tanto de las pruebas diagnósticas, como de las consultas, como de las intervenciones quirúrgicas".

Ante el desconocimiento de lo que ocurre en las Comunidades Autónomas al tener las competencias transferidas, anteriormente la ministra ha explicado que es "necesario" que se "blinde" la sanidad pública y, para ello, lleva adelante el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud.

El objetivo es que "se blinde la sanidad pública frente a estas privatizaciones y a estas externalizaciones que ya hemos visto una vez más que tienen efectos negativos, incluso negligentes, sobre las pacientes".

Por otro lado, ha hecho una mención a la situación de Andalucía y la Comunidad de Madrid, ya que "son de las comunidades que menos invierten por habitante en la sanidad pública". "Son las comunidades que menos creen en su sanidad pública y, por lo tanto, menos creen en estos programas de prevención que son la piedra angular de nuestro sistema", ha advertido.

"El lacito rosa tiene que ver con no privatizar nuestro sistema sanitario. El lacito rosa tiene que ver con invertir en nuestro sistema sanitario y el lacito rosa tiene que ver con defender nuestro sistema público", les ha recordado.