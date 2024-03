Garcia elimina a la campeona del Abierto de EE.UU., Gauff, y avanza a cuartos de final en Miami

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — La campeona del Abierto de Estados Unidos Coco Gauff quedó fuera del Abierto de Miami, al caer la tercera favorita del torneo en tres sets frente a la número 23 Caroline Garcia 6-3, 1-6, 6-2 el lunes.

Garcia derrotó por segunda jornada seguida a una ganadora de un torneo de Grand Slam para llegar a los cuartos de final de Miami. El domingo le ganó a la cuatro veces ganadora de un torneo grande Naomi Osaka 7-6 (4), 7-5.

Garcia dijo que había pasado un rato desde que había superado a una rival dentro del Top 10 como Gauff.

“Sigues trabajando y tratando de mantenerte positiva sobre lo que viene, y eso va a dar resultados en algún momento”, reconoció. “Algunas veces es muy duro. Pero he sido lo suficientemente afortunada de tener a buenas personas detrás de mi que me ayudan a mantenerme positiva cuando he batallado”.

“Significa mucho para mí el tener esta pequeña recompensa y seguir adelante en el torneo”, dijo.

También avanzó a los cuartos de final la número 4 del torneo Elena Rybakina, quien venció a la 17ma en la siembra, la estadounidense Madison Keys 6-3, 7-5.

Rybakina enfrentará a la No. 8 Maria Sakkari, quien avanzó por segunda vez a los cuartos de final en Miami cuando Anna Kalinskaya, 22da en el torneo, se retiró con una lesión en el muslo derecho.

Victoria Azarenka, quien ya ganó un par de veces el Abierto de Australia, alcanzó los cuartos de final con una victoria sobre Katie Boulter 7-5, 6-1. Yulia Putintseva también estará en esa instancia al ganarle a Anhalina Kalinina en sets corridos 6-4, 7-6 (5).

La número uno del mundo, Iga Swiatek, y la 5ta en la siembra del torneo Jessica Pegula jugarán el lunes por la noche.

En la rama masculina, Alexander Zverev, el cuarto favorito del torneo derrotó a Christopher Eubanks 7-6 (4), 6-3 para pasar a la tercera ronda.

El No. 9 del torneo, Alex de Minaur, superó a Jan-Lennard Struff 7-6 (3), 6-4.

El favorito del torneo, el español Carlos Alcaraz, jugará más tarde el lunes.