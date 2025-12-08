García es el número uno en la portería de FC Barcelona, afirma el técnico

El técnico de FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este lunes que Marc Ter Stegen, que se lesionó en julio, podría volver el martes ante Eintracht Fráncfort en Champions, aunque subrayó que Joan García seguirá siendo su principal portero.

El preparador alemán contestó que el arquero germano podría formar parte de la convocatoria en la sexta jornada de la Liga de Campeones. Pero, dejó claro su preferencia.

"Está claro, Joan García es el número uno", declaró Flick en rueda de prensa previa al choque europeo.

Ter Stegen, que se operó por unas molestias lumbares, lleva entrenando varios días con el grupo, lo que propiciaría su esperado regreso a la competición.

Sobre la mejora colectiva exhibida durante las victorias frente a Atlético (3-1) el martes y Betis (5-3) el sábado, el entrenador teutón afirmó que todavía hay margen de mejora: "Tenemos potencial para más".

Y respecto a su rival en Champions, señaló que Eintracht "es un gran equipo, joven, con jugadores rápidos", que "saben adaptarse a varios sistemas". "Tenemos que jugar al máximo nivel. Si lo hacemos, estaremos más cerca de los tres puntos. Su último partido no fue bueno, pero sé que pueden ser peligrosos", aseveró Flick.

rsc/mb