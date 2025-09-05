García Ortiz sobre la violencia machista: "Es difícil negar una evidencia que acumula 2,8 millones de denuncias"

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado este viernes que el porcentaje de "denuncias falsas" por violencia de género es "ínfimo" desde 2009. En concreto, ha señalado que es del 0,0082%. "Es difícil negar una evidencia que acumula 2.840.838 denuncias interpuestas desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004. Por la Unidad Especializada de Violencia sobre la Mujer se hace un registro y seguimiento de estas denuncias. De esos casi tres millones, el porcentaje de denuncias falsas es ínfimo. El promedio de todos estos años, desde 2009, es del 0,0082%", ha asegurado García Ortiz en la apertura del año judicial, que se ha celebrado este viernes en el Tribunal Supremo (TS).

Igualmente, García Ortiz ha tildado de "escalofriantes" algunos datos sobre violencia de género. En esta línea, ha señalado que 50 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas el año pasado. Además, ha dicho que fue "especialmente preocupante" la situación de los menores hijos de las víctimas. En total, 27 niños quedaron huérfanos como consecuencia de la violencia machista. A su vez, la violencia vicaria terminó con la vida de nueve menores de edad y cuatro fueron asesinados junto a sus madres.

Igualmente, ha añadido que el domicilio compartido o propio del agresor o de la víctima fue el lugar de comisión de 38 de los feminicidios consumados, lo que representó el 76% del total. También ha explicado que se ha analizado el dato de la ruralidad y de los entornos cerrados como elementos determinantes de la ausencia de denuncia. "La falta de privacidad, el control social cómplice que comparte entornos con el agresor, influyen gravemente en que la víctima se sienta sola y vulnerable. Aquí es necesario poner todos los recursos a nuestro alcance para lograr que las víctimas se sientan fuertes y seguras para denunciar los hechos y huir de sus hogares", ha subrayado.