García-Page, optimista ante la mejoría de los incendios de C-LM, agradece el trabajo de servicios de extinción

TOLEDO, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado optimista ante la evolución favorable de los siete incendios activos a lo largo de la Comunidad Autónoma. "La situación de los incendios mejora y nos permite el optimismo, aunque con mucha precaución", asegura en la red social X en un mensaje recogido por Europa Press. Además, aprovecha para dar las gracias "a todos los servicios de emergencias por su esfuerzo incansable y a las administraciones con las que se ha trabajado de manera excepcional". "Especialmente agradecer el interés del Rey, pendiente en todo momento de la situación, de la ciudadanía y de los profesionales", apunta García-Page, quien manda "un mensaje de esperanza y apoyo al resto de zonas del país afectadas por el fuego".