El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, ha asegurado que deben "jugar de tú a tú" al Real Madrid, al que se enfrentan este miércoles en el Santiago Bernabéu, y tratar de que "no" les "queme" el balón, además de advertir a sus jugadores de que tendrán que ser "generosos en el esfuerzo y ordenados atrás".

"Debemos quitarles el balón; cuando tengamos el balón, que no nos queme, que seamos nosotros, con la intención de atacar siempre pero no precipitarse. Debemos ser valientes, ser protagonistas. Nosotros tenemos que jugar de tú a tú al Real Madrid, no perderle la cara, ir a por ellos con nuestras virtudes, que son muchas. Si les quitamos el balón, son equipos que sufren", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, insistió en que "la intención es tener el balón". "Si somos generosos en el esfuerzo y somos ordenados atrás creo que vamos a tener nuestras opciones para tener posibilidad de atacar a un equipo ofensivo como el Madrid. Ojalá se generen muchas ocasiones de este tipo y que la gente de arriba esté 'finita' para materializarlas", manifestó.

"Tenemos que ser protagonistas sabiendo que en muchas ocasiones el Madrid te va a someter. A partir de ahí, con nuestro juego y si somos ordenados y consistentes defensivamente, vamos a tener nuestras opciones. Lo que no puede ser es que lleguemos al Bernabéu derrotados o pensando que tenemos que estar defendiendo todo el partido, porque entonces seguro que lo perdemos. Debemos atacarles, generar situaciones de peligro y estar acertados de cara a gol. Si perdonas, ellos son muy peligrosos", continuó.

Además, el técnico catalán se mostró "muy optimista" con el trabajo de su equipo, y cree que está "capacitado" para ganar en el Santiago Bernabéu si está "convencido" de que se puede "sacar algo positivo allí". "Creo mucho en estos jugadores, me lo demuestran cada día, son competitivos, son ganadores, no dejan de creer. Vienen de perder el derbi madrileño, tendrán ganas de ganar, y más en el Bernabéu. Estoy convencido de que si somos protagonistas con el balón; estamos muy concentrados defensivamente cuando nos toque, porque el Real Madrid nos someterá; somos ordenados y trabajamos defensivamente, podemos tener nuestras opciones", analizó.

Por otra parte, García Pimienta no cree que la derrota ante el Atlético de Madrid vaya a pesar en los hombres de Carlo Ancelotti. "No va a haber nerviosismo en un equipo como el Real Madrid, están acostumbrados a jugar con la presión. Son clubes hechos para ganar siempre, y cuando las cosas no van bien no es un problema para ellos. Encima juegan en casa, ante su afición, que seguro que les va a apoyar. Son clubes que están acostumbrados a jugar miércoles-domingo; yo todavía estoy cansado de la exigencia del partido del fin de semana, imagínate los jugadores...", manifestó.

"Presión para el Real Madrid, ninguna. Nosotros tenemos que ser valientes, ser protagonistas con el balón, estar muy concentrados, defensivamente estar muy metidos, porque son jugadores que si te equivocas te pueden penalizar muchísimo con la calidad que tienen. Estoy convencido de que si hacemos las cosas bien tendremos nuestras opciones. Vamos a plantear el partido para ganarlo", añadió.

También tiene claro qué tienen que hacer para parar a los delanteros madridistas. "Estar concentrados y las ayudas, saber que a mi espalda tengo un compañero. Estar muy juntitos; si hacemos un partido a campo abierto, la calidad de los jugadores nos puede pasar factura y nos va a desgastar muchísimo. La intención es tener el partido muy controlado y estar muy juntos para poder ayudarnos entre nosotros en las situaciones de peligro que tenga el Real Madrid", expresó.