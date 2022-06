García Pimienta: "Seguro que vamos a pasar la eliminatoria"

El entrenador de la UD Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, se mostró "seguro" de que su equipo va "a pasar la eliminatoria" ante el Tenerife por la final del 'playoff' de ascenso a Primera, a pesar de la derrota (1-0) en la ida.

"El Tenerife ha hecho su partido y nosotros el nuestro. Sabíamos que esto no era el partido de hoy, tenemos el sábado en Gran Canaria. Ha habido ocasiones muy claras y el Tenerife ha estado acertado en una de ellas", dijo en rueda de prensa.

El preparador del equipo de Las Palmas insistió en que el desenlacé estará en juego el próximo sábado en Gran Canaria. "La eliminatoria está abierta y el sábado con nuestra gente vamos a aprovechara la oportunidad de pasar la eliminatoria. No me cabe la menor duda. Este equipo está preparado para este reto", afirmó.

"El Tenerife juega en su casa, tiene muchas virtudes, pero no hemos sido contemplativos. Hemos tenido ocasiones y muy claras y no hemos estado acertados. Ellos han estado más listos y han metido su gol. Las derrotas o las victorias antes de llegar aquí no valen, todo el mundo parte de cero. El Tenerife se ha mostrado como yo pensaba. Sabíamos que quedaba otro partido", añadió.

García Pimienta, que apuntó que en su vestuario tras el partido en el Heliodoro Rodríguez López vio "tranquilidad y confianza", explicó la posición de delantero de Maikel Mesa. "Con Maikel buscábamos jugar entre líneas y tener llegada, no ha tenido opción clara pero nos ha hecho que el equipo trabaje mucho y hundiese al Tenerife. No era el partido de hoy solamente, hoy no era ninguna final. Seguro que vamos a pasar la eliminatoria", terminó.