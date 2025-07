García se convierte en la ganadora de la etapa más veterana del Tour de Francia femenino

QUIMPER, Francia (AP) — Mavi García se convirtió en la ciclista de mayor edad en ganar una etapa en el Tour de Francia femenino el domingo.

La española de 41 años se adjudicó la segunda etapa con una escapada en solitario. Miró hacia atrás dos veces antes de darse cuenta de que no sería alcanzada y luego levantó los brazos al cruzar la línea de meta.

La ciclista holandesa Annemiek van Vleuten tenía 39 años cuando ganó una etapa de montaña en el Tour femenino de 2022, dijeron los organizadores.

García atacó cuando quedaban unos 11 kilómetros en la etapa montañosa de 110,4 kilómetros a través de Bretaña y que terminaba en Quimper. Parecía que sería alcanzada cerca del final cuando el pelotón se acercaba rápidamente detrás de ella, pero aceleró y ganó por tres segundos.

"He estado compitiendo durante mucho tiempo y no había tenido mi mejor año, pero esta victoria realmente me da un gran impulso de energía", dijo García. "Realmente no creía que iba a ganar al final. He intentado muchas veces de esa manera y nunca funcionó, así que no podía creerlo hasta que estaba a cinco metros de la línea".

La holandesa Lorena Wiebes fue segunda y Kim Le Court de Mauricio ocupó el tercer lugar en un sprint hacia la línea.

Le Court hizo lo suficiente para tomar el maillot amarillo de líder de la carrera de la gran ciclista Marianne Vos, quien ganó la etapa inaugural del sábado en un final cerrado y quedó quinta el domingo.

Le Court y Vos tienen el mismo tiempo total después de dos etapas, pero Le Court ahora lidera en la clasificación general gracias a sus mejores posiciones combinadas en las etapas de los dos primeros días.

La etapa tres el lunes es una etapa plana para los velocistas, que termina en la ciudad occidental de Angers. La carrera de nueve etapas termina el tres de agosto.

El año pasado se registró el margen de victoria más pequeño en la historia de las carreras femeninas y masculinas, con la ciclista polaca Kasia Niewiadoma superando a la campeona de 2023 Demi Vollering por cuatro segundos, y Pauliena Rooijakkers a solo diez segundos del ritmo en tercer lugar.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.