García señala que, en la atención de la Covid persistente, el siguiente paso es poner en marcha protocolos en las CCAA

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado de "paso importante" la inclusión, dentro de la Estrategia de Cronicidad del Sistema Nacional de Salud, del abordaje específico de la Covid persistente que, como ha señalado, ahora debe ser puesta en marcha por la comunidades autónomas con "protocolos específicos y circuitos asistenciales". "Les toca dar ese paso adelante. Algunas ya han empezado y algunas ya llevan tiempo haciéndolo", ha señalado la ministra en una entrevista en La Cafetera recogida por Europa Press, donde ha recordado que se trata de patología compleja, muy incapacitante a la que era necesario "dar visibilidad". "Es una estrategia que básicamente es una oportunidad para poner el foco en los pacientes, en su realidad, no solo en las enfermedades, y garantizar que todos estos pacientes que tienen una patología crónica reciban un seguimiento continuo y cercano", ha añadido. Por otra parte considera que es un primer paso para "visualizarlo" y acabar con la denegación frecuente de incapacidad laboral a estos pacientes, al no estar bien definido el síndrome. A su juicio, estar en la Estrategia ayudará a "seguir desenredando, de alguna manera, todas las madejas que impiden que estos pacientes tengan solución a sus problemas, no solamente sanitarios, sino también a sus problemas, como hemos visto, burocráticos".

