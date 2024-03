SANTIAGO (AP) — El nuevo seleccionador de la Roja, Ricardo Gareca, anunció el viernes su primera convocatoria marcada por el regreso del arquero de la generación dorada, Claudio Bravo, y las ausencias del centrocampista Gary Medel y el delantero Arturo Vidal.

Varios nombres de la generación dorada se quedaron fuera y Gareca fue cuestionado por este tema, especialmente en el caso del centrocampista Gary Medel y el delantero Arturo Vidal.

Dijo que ha seguido a Vidal, pero que “no quisimos llevarlo por que viene arrastrando algunos inconvenientes... y queremos que logre continuidad para poder estar con normalidad, y pueda recuperarse plenamente y estar bien". indicó el técnico al ser cuestionado. "Lo quisimos dejar tranquilo para que él pueda recuperarse bien”.

También quedó descartado el icónico jugador británico Ben Brereton, que ha representado a la selección chilena, al que el seleccionador le pidió que aprenda español para mejorar la convivencia con el grupo. Afirmó que no es un impedimento para estar en la selección pero que es un elemento esencial para la comunicación dentro y fuera del campo.

Sin embargo el arquero suplente del club de fútbol español Betis, Claudio Bravo, regresará a la Roja tras varios años de ausencia. También lo harán Mauricio Isla y Eduardo Vargas, quienes también formaron parte de la generación dorada.

Claudio “siempre nos ha gustado pese a que en estos momentos está siendo suplente en el Betis vemos la posibilidad de tenerlo en estos dos partidos y evaluarlo como está”, ya que está entrenando normalmente.

El hecho de que Medel no haya sido convocado no significa “que no lo vaya a hacer en el futuro”, afirmó Gareca al ser también cuestionado por su ausencia.

La primera nómina de Gareca comprende 24 jugadores para dos partidos amistosos que la Roja jugará en marzo. El seleccionador afirmó que espera “ir conociendo más a los muchachos”, a los jugadores, a medida que se enfrentan a dos selecciones importantes.

Chile enfrentará a Albania en su primer partido amistoso el 22 de marzo en Italia y a Francia el 26 de esa mismo mes en Francia.

Gareca tendrá la difícil tarea de volver a conseguir la clasificación para un mundial, algo que no ha ocurrido en los dos últimos torneos, Rusia 2008 y Qatar 2022. Los chilenos marchan en el octavo puesto con cinco puntos.

La siguiente doble fecha de las eliminatorias mundialistas será en septiembre.

Debido a la expansión de 32 a 48 participantes en el Mundial de 2026, Sudamérica tiene a disposición seis boletos directos. El equipo que finalice en la séptima posición jugará un repechaje ante un rival de otra confederación en marzo de 2026.

Plantilla

Porteros: Brayan Cortés (Colo-Colo), Claudio Bravo (Real Betis), Gabriel Arias (Racing, Argentina).

Defensas: Guillermo Maripán (Mónaco), Paulo Díaz (River Plate), Igor Lichnovsky (América), Matías Catalán (Atético Talleres), Mauricio Isla (Independiente), Nicolás Fernández (Defensa y Justicia), Gabriel Suazo (Tolosá), Thomas Galdames (Godoy Cruz).

Volantes: Erick Pulgar (Regatas de Flamengo), Rodrigo Echeverría (Huracán), Marcelino Núñez (Norwich), Javier Altamirano (Estudiantes de la Plata), César Pérez (Unión la Calera), Darío Osorio (Midtjylland), Diego Valdés (América), Carlos Palacios (Colo-Colo).

Delanteros: Cristián Zavala (Colo-Colo), Víctor Dávila (CSKA Moscow), Marcos Bolados (Colo-Colo), Alexis Sánchez (Inter de Milán), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro).