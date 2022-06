Gareca expresa "dolor y frustración" por eliminación de Perú

El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, manifestó este lunes que siente "dolor y frustración" por la derrota de su equipo ante Australia en penales por 5-4 que le impidió clasificar al Mundial de Catar-2022.

"Los sentimientos en estos momentos de dolor y frustración nos embarga a todos. Es una gran decepción", dijo Gareca en conferencia de prensa tras el partido de repesca intercontinental entre la Conmebol y la Confederación Asiática disputado en Al Rayyan, al oeste de Doha.

"Hicimos todo lo posible, pero lamentablemente no se dio. Queríamos darle esa posibilidad, pero no se dio", manifestó el 'Tigre' tras confesar que no deseaba llegar a la tanda de penales. El duelo terminó 0-0 tras 120 minutos.

"Fue un partido muy trabado. No queríamos llegar a la tanda de penales", agregó.

Al ser preguntado si renovaría contrato con la selección inca, pues su actual compromiso terminó este lunes con la eliminación, respondió: "No es momento para hablar de eso ahora, una vez que lleguemos a Lima ya con el tiempo ya veré lo que hago".

Por su parte, el técnico de Australia, Graham Arnold, calificó el triunfo de sus pupilos como "una de las principales hazañas del fútbol australiano".

"Lo hicimos, estamos orgullosos", expresó.

Indicó que dedicaba esta victoria a su familia, que siempre lo apoyó durante este largo camino hacia Catar-2022.

"Ellos entienden lo que significa esto. Esto es por mi familia y, principalmente, por mi hermano, quien me apoyó cuando mi padre falleció a temprana edad. También va para mi esposa", declaró Arnold.

En tanto, el capitán y portero de Perú, Pedro Gallese, dijo sentir "dolor" tras el partido que acabó con la ilusión de ir a un segundo mundial consecutivo.

"(Estoy) orgulloso de mis compañeros que ante la adversidad levantamos. Sabíamos que sería un partido duro y lo fue así. Lo sentimos. Es un dolor grande para nosotros. Ahora, queda apoyar (jugadores) que la están pasando mal", declaró Gallese, que señaló que espera que Gareca continúe en la dirección técnica.

"Ahorita es muy pronto para hablar de esto, (pero) me gustaría que se quede", añadió Gallese.

