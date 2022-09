Gareth Bale: "Estar al cien por cien con Los Angeles FC me ayudará a estar al cien por cien en Catar"

El delantero galés Gareth Bale se mostró optimista este miércoles con el "plan" que está llevando a cabo en su nuevo equipo, Los Angeles FC, con el que espera estar pronto "al cien por cien" porque es lo que le ayudará a estar a tope para el Mundial de Catar.

"Tenemos un plan en Los Ángeles con lo que estamos haciendo. No estamos haciendo demasiado de inmediato. Todos los futbolistas quieren jugar tanto como puedan, pero estamos siendo inteligentes y preparándonos para la última parte importante de la temporada", señaló Bale, convocado por su selección para los partidos de la Liga de Naciones ante Bélgica y Polonia.

El de Cardiff espera que esto le ponga "en buena forma para la Copa del Mundo". "Creo que estaré mucho más en forma. Todavía no he jugado 90 minutos completos y eso es lo que estoy construyendo. Estamos en un buen camino hacia donde quiero estar, por supuesto que quiero jugar los 90 minutos tanto como pueda, pero entiendo que necesito crecer en esto porque no lo he hecho mucho en los últimos años", subrayó.

"Lo más importante para mí es tomar cada semana como viene y ojalá que esto sea lo suficientemente bueno para ayudar a Los Angeles y, en última instancia, estar listo para la Copa del Mundo. Me ha llevado un tiempo".

El exjugador del Real Madrid confesó que le ha llevado "un poco de tiempo" adaptarse a su nuevo entorno, pero celebró que esté "jugando". "He estado entrenando durante las últimas 10 semanas y me estoy fortaleciendo. Ahora tenemos un tramo importante de partidos en la MLS y, después de eso, mi atención se centrará en la Copa del Mundo", advirtió.

"El plan es estar al cien por cien para ayudar ante todo a Los Angeles FC. En última instancia, eso me llevará a estar al cien por cien de forma para la Copa del Mundo", sentenció el delantero internacional.