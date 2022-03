Gareth Bale: "La clasificación para Catar ha requerido toda mi preparación en los últimos meses"

El delantero gal茅s del Real Madrid, Gareth Bale, admite que toda su preparaci贸n "en los 煤ltimos meses", en los que ha apenas ha disfrutado de minutos en su club, ha estado principalmente destinada a estar listo para intentar ayudar a su selecci贸n en el 'playoff' de repesca para el Mundial de Catar que da comienzo este jueves ante Austria.

"S贸lo estoy centrado en este partido y en esta clasificaci贸n, todav铆a hay mucho por lo que jugar y no estoy pensando en nada m谩s en este momento. Esto requiere toda mi atenci贸n y todo mi enfoque, toda mi preparaci贸n en los 煤ltimos meses. No estoy pensando en nada m谩s que en el partido", asegur贸 Bale en una entrevista a 'Sky Sports' publicada este jueves en la web de la cadena.

En este sentido, y pese a no haber jugado casi nada en este 2022 y caerse a 煤ltima hora de la lista para el Cl谩sico, se preparado para aguantar todo el encuentro, pr贸rroga incluida. "Por supuesto. Pase lo que pase, har茅 todo lo que pueda para jugar 120 minutos si es necesario, dar茅 el cien por cien como siempre lo hago", sentenci贸.

Adem谩s, advirti贸 que ahora "no tiene sentido" pensar en la posibilidad de una. "Todav铆a hay cosas que tienen que pasar, as铆 que no necesito hacerlo. Tengo cosas planeadas para el futuro y cuando tenga que ser, ser谩, pero en este momento, no pienso m谩s all谩 del partido del jueves", zanj贸.