Gareth Bale: "La prensa espera actitudes súper humanas de los deportistas profesionales"

El futbolista del Real Madrid Gareth Bale se mostr贸 cr铆tico con la prensa, a quien reprob贸 al afirmar que "espera actitudes s煤per humanas de los deportistas profesionales", por lo que se帽al贸 que "afortunadamente" est谩 acostumbrado a las cr铆ticas por tras estar mucho tiempo "en el centro de atenci贸n p煤blica", expres贸 este viernes en un comunicado publicado en redes sociales.

"Los medios esperan actitudes s煤per humanas de deportistas profesionales. Pero luego son los primeros en celebrar con ellos en lugar de tener compasi贸n cuando los deportistas tienen errores. Eso aumenta las decepciones en los aficionados", afirm贸 Bale.

El gal茅s apunt贸 que "las presiones diarias sobre los deportistas son inmensas". "Es bastante evidente c贸mo la atenci贸n negativa de la prensa puede estresar al deportista o a cualquier personaje en el ojo p煤blico", a帽adi贸.

"Afortunadamente, he desarrollado una piel gruesa durante al estar en el centro de atenci贸n p煤blica, pero eso no significa que determinados art铆culos no causen da帽o y malestar personal", reconoci贸.

El futbolista, clave en el pase de Gales a la final de su 'playoff' para acceder al Mundial de Catar 2022, expres贸 que ha sido "testigo de c贸mo la prensa afecta a la salud mental y f铆sica de los deportistas". "Espero que para cuando nuestros hijos crezcan, la 茅tica del periodismo se aplique estrictamente", zanj贸 el gal茅s.