Garnacho manda al Chelsea a semifinales de Copa de la Liga
Con un doblete de Alejandro Garnacho, el Chelsea se impuso este martes 3-1 al Cardiff City de tercera división para alcanzar las semifinales de la...
Con un doblete de Alejandro Garnacho, el Chelsea se impuso este martes 3-1 al Cardiff City de tercera división para alcanzar las semifinales de la Copa de la Liga inglesa.
Luego de llegar empatados 0-0 al descanso, el entrenador Enzo Maresca dio entrada a Garnacho desde el inicio de la segunda mitad y el argentino respondió antes de la hora de partido (57'), adelantando a los Blues.
Pero el Cardiff City, líder de League One, logró empatar gracias al escocés David Turnbull (77'), aunque cinco minutos después el portugués Pedro Neto (82') volvió a adelantar a los londinenses.
Ya en el tiempo añadido, Garnacho anotó el gol definitivo (90+3'), que manda al Chelsea a semifinales.
-- Resultado y programa de los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa:
Martes:
Cardiff City (D3) - (+) Chelsea 1 - 3
Miércoles:
(19h30 GMT) Manchester City – Brentford
(20h15 GMT) Newcastle – Fulham
Martes 23 de diciembre:
(20h00 GMT) Arsenal - Crystal Palace
Los clubes precedidos de (+) avanzan a semifinales.