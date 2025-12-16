LA NACION

Garnacho manda al Chelsea a semifinales de Copa de la Liga

Con un doblete de Alejandro Garnacho, el Chelsea se impuso este martes 3-1 al Cardiff City de tercera división para alcanzar las semifinales de la Copa de la Liga inglesa.

Luego de llegar empatados 0-0 al descanso, el entrenador Enzo Maresca dio entrada a Garnacho desde el inicio de la segunda mitad y el argentino respondió antes de la hora de partido (57'), adelantando a los Blues.

Pero el Cardiff City, líder de League One, logró empatar gracias al escocés David Turnbull (77'), aunque cinco minutos después el portugués Pedro Neto (82') volvió a adelantar a los londinenses.

Ya en el tiempo añadido, Garnacho anotó el gol definitivo (90+3'), que manda al Chelsea a semifinales.

-- Resultado y programa de los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa:

Martes:

Cardiff City (D3) - (+) Chelsea 1 - 3

Miércoles:

(19h30 GMT) Manchester City – Brentford

(20h15 GMT) Newcastle – Fulham

Martes 23 de diciembre:

(20h00 GMT) Arsenal - Crystal Palace

Los clubes precedidos de (+) avanzan a semifinales.

