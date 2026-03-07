Garnacho rescata al Chelsea en la prórroga ante el Wrexham en la FA Cup

El Chelsea, con un equipo lleno de habituales suplentes y Alejandro Garnacho como protagonista, sufrió mucho para eliminar al Wrexham galés (2ª división), al que ganó 4-2 en la prórroga, este sábado en los octavos de final de la Copa de Inglaterra.

Los Blues hicieron rotaciones, pensando especialmente en la visita del miércoles al Paris Saint-Germain en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones europea.

Con su victoria se unen en la próxima ronda al Liverpool, que el viernes había vencido 3-1 en el campo del Wolverhampton, y al Arsenal, que en el primer duelo del sábado cumplió con un corto 2-1 ante el Mansfield, de la tercera categoría.

En su desplazamiento a Gales, el Chelsea llegó a verse por debajo en el marcador en dos ocasiones, por los tantos de Sam Smith (18') y Callum Doyle (79'), que los londinenses pudieron equilibrar con un gol en contra de Arthur Okonwo (40') y una diana de Josh Acheampong (82').

Expulsado en el 90+3', George Dobson dejó a su equipo mermado antes de una prórroga en la que el Chelsea impuso su jerarquía con dos goles sudamericanos, firmados por el argentino Alejandro Garnacho (96') y por el brasileño Joao Pedro (120+5').

Entre esos dos tantos, el Wrexham creyó empatar 3-3, pero su gol fue anulado por fuera de juego tras la revisión en el VAR (114').

Garnacho fue el protagonista del triunfo, ya que un tiro suyo desviado por Okonwo había supuesto ya el primer tanto de los suyos.

El Wrexham, sexto clasificado del Championship (2ª división inglesa), cayó así con honores y fue aplaudido por sus aficionados, incluidos sus dos copropietarios estrella, los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, presentes en el palco.