Garrett Wilson de los Jets se hará una resonancia tras lesionarse la rodilla

El receptor de los Jets de Nueva York, Garrett Wilson, aún está siendo evaluado el lunes después de que se lesionó la rodilla derecha nuevamente en el encuentro ante los Browns de Cleveland y se someterá a una resonancia magnética.

Wilson se lesionó en el tercer cuarto de la victoria el domingo 27-20 cuando cayó con fuerza sobre la rodilla tras intentar atrapar un pase profundo por la banda.

Wilson, quien no tuvo recepciones en un juego por primera vez en sus cuatro temporadas en la NFL, no regresó al campo.

“Todavía lo estamos evaluando, viendo exactamente cómo va a salir esta semana para ver si será parte de la práctica”, informó el lunes el entrenador Aaron Glenn.

Wilson se perdió los dos primeros juegos de su carrera en la NFL por una lesión en la misma rodilla antes de regresar el domingo. Los Jets jugarán contra los Patriots, líderes de la AFC Este, en Nueva Inglaterra el jueves por la noche.

“Pasamos por todo ese proceso, en cuanto a imágenes y ser revisado por los médicos antes de realmente determinar cuál es el problema”, indicó Glenn. "Esperamos que esté bien para poder jugar esta semana, pero no quiero afirmar eso todavía".

Después de que Wilson se lesionó, fue a la carpa médica azul en la banda y permaneció allí varios minutos siendo examinado antes de montar la bicicleta estática, lo que parecía indicar que al menos había evitado una lesión grave.

“Quiero decir exactamente lo que dicen los médicos antes de afirmar algo al respecto”, añadió el entrenador. "Pero, ya sabes, usualmente cuando tienes esa situación, la adrenalina está presente durante el juego, pero después del juego, todo se ralentiza".

Wilson, quien tiene 36 recepciones para 395 yardas y cuatro touchdowns esta temporada, fue objetivo solo tres veces el domingo. El juego aéreo de los Jets tuvo dificultades contra los Browns, con Justin Fields completando solo 6 de 11 pases para 54 yardas, 42 de las cuales vinieron en un pase de pantalla que Breece Hall convirtió en un touchdown.

Mientras esperan noticias sobre la lesión de Wilson, los Jets no contarán con el esquinero novato Azareye'h Thomas cuando enfrenten a los Patriots. Glenn ya descartó a Thomas, quien está en el protocolo de conmociones cerebrales después de lesionarse la cabeza durante la primera jugada del segundo cuarto.

Thomas, una selección de tercera ronda de Florida State que estaba comenzando después del intercambio de Sauce Gardner a Indianápolis la semana pasada, permaneció de espaldas y pareció estar inmóvil por unos momentos. Los entrenadores se apresuraron a atenderlo y una camilla fue llevada al campo, creando una escena aterradora. Pero Thomas pudo levantarse y salir del campo por su propio pie.

