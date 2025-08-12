Garrochista sueco Armand Duplantis eleva su récord del mundo a 6,29 metros

El garrochista sueco Armand Duplantis volvió a mejorar este martes en Budapest su récord del mundo, elevándolo un centímetro hasta los 6,29 metros.

“Mondo” Duplantis, de 25 años, batió por decimotercera ocasión el récord del mundo, la tercera en 2025 tras Clermont-Ferrand (6,27 m) en febrero y Estocolmo (6,28 m) el 15 de junio. Este martes, superó la barra de los 6,29 metros en su segundo intento.

Desde que quebró el récord en Estocolmo en junio, Duplantis había encadenado tres victorias por encima de los 6 metros (6,13 m en Ostrava, República Checa, 6,00 m en Eugene, Estados Unidos, y 6,05 m en Mónaco).

El martes, durante el Memorial Istvan-Gyulai, el sueco se aseguró la victoria al superar la barra de 6,11 m en su primer intento, batiendo al griego Emmanouil Karalis (6,02) y al australiano Kurtis Marschall (5,83 m).

En su segundo intento a 6,29 m, Duplantis tocó la barra con una pierna y el vientre, pero esta se mantuvo sobre los soportes y el salto fue validado.

Duplantis es el gran favorito para un tercer título mundial consecutivo al aire libre dentro de un mes en Tokio (13-21 de septiembre).